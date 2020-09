Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesparteivorsitzender der SPÖ, im Sommer-Interview der WOCHE Kärnten. Weshalb hatte er in der Zeit der Quarantäne keine Angst, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben? Warum hat er bei der Bewältigung des krisenbedingten Schuldenstands stets das Bruttoregionalprodukt im Auge? Und: Mit welchen Worten wird er die Feier zur 100. Wiederkehr der Kärntner Volksabstimmung eröffnen?



WOCHE: Sie befanden sich selbst einige Tage in Heimquarantäne. Wie groß war die Angst, mit dem Corona-Virus infiziert zu sein?

PETER KAISER: Die war überhaupt nicht ausgeprägt, weil ich diesen konkreten Fall, der mich nach einer Dekretverleihung in die Quarantäne geführt hat, gut in Erinnerung hatte und wusste, dass ich mich nach jeder Gratulation sofort desinfiziert habe.

Sobald ein Impfstoff auf dem Markt ist: Werden Sie sich impfen lassen?

Ich werde mich impfen lassen, in Verantwortung für mich und die vielen Menschen, denen ich begegne. Das ist in dieser Funktion notwendig.

Ist das gleichzeitig eine Empfehlung, sich impfen zu lassen, sobald es möglich ist?

Wir sollten jedenfalls, da appelliere ich jetzt bereits, nach den Impfordnungen vorgehen, welche Personen am dringendsten ein solches Serum brauchen. Das sind jene Personen, die am meisten gefährdet sind, die sogenannten vulnerablen Personen. Und jene, die in Bereichen tätig sind, wo sie mit kranken und zu pflegenden Menschen zu tun haben. Hier ist nach einer Impfliste priorisierend vorzugehen.

16.800 Arbeitnehmer befinden sich in Kärnten noch in Kurzarbeit, 20.780 Kärntner sind mit Stand August als arbeitslos vorgemerkt. Welche Prognose wagen Sie für den Arbeitsmarkt bis Jahresende?

Nachdem wir 45 Monate lang sinkende Arbeitslosenzahlen hatten, denke ich, dass wir noch leichte Anstiege haben werden. Das Entscheidende ist: Können große Arbeitgeber ihre Arbeitsplätze halten und wird die Kurzarbeit im Tourismus wieder angenommen?

Welche Maßnahmen hat die Politik zu ergreifen?

Wir haben beschlossen, in einem äußerst engagierten und ambitionierten Programm Investitionen vorzuziehen. Wir werden in den nächsten vier Jahren pro Jahr je hundert Millionen Euro – ein einstimmiger Beschluss der Regierungsklausur – in sinnvolle Projekte investieren, insbesondere im Kinder-, Bildungs- und Betreuungsbereich.

Wie groß ist derzeit das finanzielle Loch, das die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Landesbudget verursacht?

Ich war überrascht, dass der Bundeskanzler die selbe Herangehensweise hat, die wir in Kärnten schon seit Jahren vertreten. Nämlich, dass die öffentliche Hand dann besonders und antizyklisch investieren muss, wenn die Nachfrage am Markt nicht so gegeben ist. Das ist jetzt so eklatant wie niemals zuvor der Fall. Daher gibt es für mich eine Kenngröße, die die Grundlage unserer Investitions-, Finanz- und Wirtschaftspolitik darstellt: Wir hatten im Jahr 2018 in Kärnten ein Bruttoregionalprodukt von knapp 23 Milliarden Euro. Bei einer Verschuldung von knapp 3,5 Milliarden Euro, also rund 13 Prozent. Auf einen Haushalt umgerechnet sind das bei einem Familieneinkommen von 50.000 Euro im Jahr 6.500 Euro Schulden. Da wird jeder Bankdirektor sagen: Das ist jederzeit abdeckbar. Ich denke, dass wir jetzt, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, damit sie diese Erträge wieder rasch erreicht, um Arbeitsplätze zu schützen und zu schaffen, eine moderate Verschuldung eingehen können.

In Kärnten ist die SPÖ in einer Koalition mit der ÖVP. Wie lange möchten Sie mit dem Koalitionspartner regieren?

So lange die Zusammenarbeit zum Wohle der Kärntnerinnen und Kärntner gut funktioniert, was sie es jetzt tut. Und so lange wir den Auftrag des Souveräns bekommen.

In Kärnten sind im Jahr 2023 Wahlen. Werden Sie nochmals kandidieren?

Ja. Wenn ich gesund bin und die Umstände passen, dann werde ich von meiner Partei, so hoffe ich, nominiert werden.

Am 28. Februar 2021 sind Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen: Sie können sich – Corona-bedingt – vorstellen, die Wahlen auf mehrere Wahltage aufzuteilen. Wie sieht Ihr Vorschlag konkret aus?

Meine Überlegung geht in folgende Richtung, immer aus der heutigen Perspektive: Ich möchte nicht, dass irgendjemand aus Angst, er könne sich in einem Wahllokal infizieren, nicht zur Wahl geht. Da fasse ich es lieber ins Auge, und das ist ein demokratiepolitischer Auftrag, dass man möglichst sichere Stimmenabgaben ermöglicht. Beispielsweise bei der Briefwahl, indem man das Kuvert im Gemeindeamt abholt und dort gleich wählt. Wir prüfen gerade mit den Wahlbehörden, ob eine Änderung der Wahlordnung notwendig ist, und wenn ja, in welchem Ausmaß.

Mit welchen Worten werden Sie am 10. Oktober 2020 die offizielle Feier zur 100. Wiederkehr der Kärntner Volksabstimmung eröffnen?

Es ist mir vom Protokoll fast vorgeschrieben: Sehr geehrter Herr Bundespräsident … Nach dieser Fragestellung werde ich mir vielleicht die Freiheit herausnehmen und das Protokoll mit den „Geburtstagskindern“ beginnen: Liebe Kärntnerinnen und Kärntner …

Zweisprachig?

Es werden beide Landessprachen in meiner Rede vorkommen.

Sie sind leidenschaftlicher Sportler. Wie viele Kilometer legten Sie heuer schon zurück?

898 Kilometer beim Laufen, 48,7 Kilometer beim Schwimmen, 2.013 Kilometer beim Radfahren und 1.620 Kilometer am Home-Trainer.