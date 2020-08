Die WOCHE fragte nach, welche der Parteien die Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2021 bereits gelistet hat.

KLAGENFURT. Die Liste der Listenplätze für die Gemeinderatswahl 2021 in Klagenfurt ist derzeit noch relativ kurz. Einige Spitzenkandidaten sind allerdings bereits fixiert.

SPÖ Klagenfurt

Schon im Frühjahr kündigte Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz im WOCHE-Gespräch ihre erneute Kandidatur als Stadtchefin sowie jene ihrer beiden Stadträte Jürgen Pfeiler (Vizebürgermeister) und Franz Petritz an. „Dies gilt immer noch. Natürlch wollen wir den Bürgermeistersessel behalten. Und alles, was die SPÖ mehr an Stimmen erreicht, freut uns natürlich sehr“, nennt sie das Wahlziel. Die weiteren Listenplätze werden nach einer Klausur im Herbst beschlossen und noch vor oder kurz nach Weihnachten bekanntgegeben.

FPÖ Klagenfurt

Entgegen diverser Gerüchte in den vergangenen Monaten bestätigen FPÖ-Klagenfurt-Klubobmann Andreas Skorianz und Startpartei-Obmann Wolfgang Germ die Kandidatur von Stadtrat Christian Scheider. „Der Spitzen- und Bürgermeisterkandidat der Freiheitlichen für die Gemeinderatswahl 2021 ist Vizebürgermeister Wolfgang Germ. Als Nummer zwei wird Stadtrat Christian Scheider kandidieren. Dies haben die Gremien schon vor längerer Zeit beschlossen. Die weiteren Listenplätze stehen noch nicht fest, werden zeitgerecht vor der Listeneinreichung beschlossen und dann bekanntgegeben“, informiert Skorianz. Und betont: „Derzeit konzentrieren wir uns darauf, für die Bürger bestmöglicht zu arbeiten. Mit dem dadurch ausgestatteten Vertrauen wollen wir gestärkt in die Wahlbewegung gehen. Konkrete Wahlziele werden zur gegebenen Zeit bekanntgegeben.“

Scheider selbst zu den Gerüchten: "Ich hatte bei einer Umfrage eine wirklich gute Bewertung und bemerke auch in der Bevölkerung viel Zuspruch und Sympathie, was mich persönlich sehr freut. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendetwas anders mache als längst beschlossen ist. Ich habe keine Gespräche in irgendeine Richtung geführt."

ÖVP Klagenfurt

Spitzenkandidat der ÖVP Klagenfurt bleibt Stadtrat Markus Geiger. „Die weiteren Listenplätze werden wir erst beschließen. Wir wollen die Stadt-VP aber auf jeden Fall verjüngen“, sagt Geiger.

Die Grünen

Bei den Klagenfurter Grünen wird Stadtrat Frank Frey auch 2021 auf Platz 1 antreten. Von den derzeit amtierenden Gemeinderäten werden sich Margit Motschiunig und Elias Molitschnig erneut der Wahl stellen.

Auf den weiteren Listenplätzen: Sonja Koschier, Markus Einicher, Brigitta Lienbacher, Phlipp Smole, Patrick Unegg. Anita Sekalo, Erika Hornbogner und als Jugendkandidatin Sophia Polzer.

Spitzenkandidat und Clubobmann Frey: „Die Grünen Klagenfurt stellen sich mit einem thematisch breiten, gut harmonierendem Team neu auf und sind bereit für eine faire Wahlauseinandersetzung mit den Mitbewerbern der anderen Parteien. In einem sind wir uns nämlich sicher: Die Grünen werden in Zukunft mehr Verantwortung tragen.“

Team Klagenfurt, Bürgerallianz

Seine Spitzenkandidatur bestätigt Gemeinderat Klaus-Jürgen Jandl für sein „Team Klagenfurt“. Weitere Listenplätze sind in Vorbereitung, man sei noch am Sondieren. Jandls Ziel ist der Klubstatus, also mindestens zwei Mandate plus, um noch besser für „Kontrolle und Transparenz“ arbeiten zu können.

„Spitzenkandidaten sind die Spitze veralteter Systeme. Neue und gerade schwierige Zeiten schaffen neue Herausforderungen und brauchen neue Antworten und Visionen“, beantwortet Gemeinderat Klaus Kotschnig von der Bürgerallianz die Frage nach der Kandidatur. „Ich werde mich im Wahlkampf jedenfalls einbringen und meine Erfahrungen der letzten Jahre kundtun.“ Ziel der Bürgerallianz ist: „Viele zufriedene Bürger. Je mehr je besser.“

Neos Klagenfurt

„Wer in Klagenfurt als Spitzenkandidat antritt, wird Neos erst im Spätherbst bekannt geben“, informiert Neos-Landesgeschäftsführerin Verena Polzer. Denn die Satzung der Neos sieht vor, dass in Städten ab 100.000 Einwohnern ein dreistufiges Vorwahlverfahren angewandt wird, mittels dem die Kandidaten demokratisch und via Punktesystem über drei Instanzen gewählt werden. "Wir haben in Klagenfurt ein langjährig engagiertes Team, gleichzeitig stoßen neue motivierte Menschen hinzu, die unsere Werte mittragen.Sie alle können sich für diesen Wahlprozess zur Kandidatur bewerben und ihn durchlaufen. Bei einigen ist es auch schon gewiss, dass sie das tun werden", so Polzer. Gewählt werden die Kandidaten von wahlberechtigten Klagenfurtern, dem Neos-Landesteam und von Neos-Mitgliedern.

Team Kärnten, BZÖ

Noch nicht entschieden ist die Kandidatur des Teams Kärnten, informiert Teamchef Gerhard Köfer: „Die endgültige Entscheidung, ob und mit welchem Team wir in Klagenfurt antreten, wird im Oktober getroffen.“

„Wir wollen in Klagenfurt endlich eine echte Opposition schaffen und es der Bürgermeisterin nicht leicht machen“, nennt BZÖ-Generalsekretär Karlheinz Klement das Ziel der Kandidatur des BZÖ Klagenfurt. Wer genau für das Bündnis ins Rennen geht, entscheidet der Stadtkonvent Mitte bis Ende Oktober. „Fix ist bis dato einzig die Kandidatur des zuletzt klublosen Gemeinderats Gerhard Reinisch“, informiert Klement.