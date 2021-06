Die gebürtige Klagenfurter Politikwisschenschaftlerin Barbara Prainsack im Gespräch über das was, uns aktuell in der Corona-Pandemie beschäftigt.

KLAGENFURT. Barbara Prainsack wurde in Klagenfurt geboren, studierte in Wien und hat lange Zeit in England gelebt. Nachdem das Vereinigte Königreich aus der EU ausgetreten ist, haben sich Prainsack und ihr Mann dazu entschieden, wieder nach Wien zu übersiedeln. „Ich leite an der Universität Wien zwei Forschungsgruppen zu Solidarität und Digitalisierung und arbeite mit fantastischen Studierenden und KollegInnen zusammen. Und auch nach Kärnten kommen ich und mein Mann, der gebürtiger Niederländer ist, wieder öfter“, erzählt Prainsack. Neben der Forschung beschäftigt sich die Wissenschaftlerin auch mit den Auswirkungen der Coronapandemie. Zusätzlich spricht sie in ihrem Buch „Vom Wert des Menschen – Warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen“ über notwendige Kurswechsel in der Gesellschaft.

Was denken Sie, was die vielzitierte „neue Normalität“ für uns alle bedeutet?

Prainsack: Der Ausdruck „neue Normalität“ klingt zwar schon etwas abgenutzt, weil er von manchen Parteien und Interessensorganisationen für all das gebraucht wird, was sie sich politisch oder wirtschaftlich wünschen. Aber im Kern dieses Begriffes steckt etwas sehr Wichtiges: Nämlich, dass sich auch jene Menschen, die ihr altes Leben mit all den Stressfaktoren nicht genau so wieder zurückhaben wollen, wie es war, wieder eine Form von Routine wünschen. Diese ermöglicht uns, den Kopf zwischendurch auch mal abzuschalten und nicht alles planen zu müssen. Ein wichtiger Faktor, der die Corona-Krise so belastend macht, ist die Tatsache, dass – wie der Münchner Soziologe Armin Nassehi es ausdrückt – kein sicherer Satz über die Krise gesagt werden kann. Alles ist unsicher.

Sie sprechen von einem grundlegenden Kurswechsel, der vorgenommen werden soll, wie könnte er aussehen?

Ich würde nicht alles ändern! Vieles, was wir in unserer Gesellschaft haben, ist gut und sollte erhalten bleiben. Das gut funktionierende Gesundheitssystem hat uns in der Pandemie sehr geholfen. Über die Kurzarbeit und andere Instrumente kann man Ähnliches sagen. Zudem ist es Menschen in Österreich nicht egal, wie es anderen geht, das sehen wir in unseren Studien. Sehr viele – darunter auch viele, die nach objektiven Kriterien gar nicht wohlhabend sind – äußern Sorge um jene, denen es schlechter geht. Eine Mehrheit wünscht sich eine gerechte Verteilung von Lasten und Pflichten im Land. Eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen, das müsste der Kurswechsel sein.

In Ihrem Buch schreiben Sie von einem bedingungslosen Grundeinkommen, worum geht es konkret?

Geld ohne Leistung? Einfach so? Wer soll das bezahlen? Das sind nur einige Fragen wenn es um das bedingungslose Grundeinkommen geht und diese Fragen, sind angesichts der Corona-Krise aktueller denn je. Im Buch werden Antworten geliefert, und zwar abseits von Ideologien, sondern auch aus Sicht von Betroffenen, wie dem Tiroler Gastronom, der kaum Fachkräfte findet, dem IT-Unternehmer, der überzeugt ist, dass mit einem Bürgergeld „Alle auf der faulen Haut“ lägen, oder den Eltern einer Jung-Akademikerin, die sich fragen, ob es für ihre Tochter mehr als unbezahlte Praktika gibt. Im Buch werden falsche Argumente aufgedeckt und die Antwort betrifft uns alle.

Wie beobachten Sie aus Expertensicht den immer offensichtlicheren „Impfneid“?

Der Impfneid macht Schlagzeilen. Aber es gibt auch das Gegenteil: Menschen, die sich, solange der Impfstoff knapp ist, nicht impfen lassen wollen, weil andere den Impfstoff dringender brauchen. Oder Leute, die sich impfen lassen, damit sie für die Älteren, die sie betreuen, keine Gefahr darstellen wollen. Darüber berichten die Medien kaum, weil es keinen Unterhaltungswert hat. Ich verstehe dies aus der Sicht der Massenmedien, aber der negative Effekt auf die Gesellschaft bleibt trotzdem. Dort, wo es Impfneid gibt, entsteht er oft, weil Menschen die Regeln nicht als fair empfinden. Es ist oft eher ein Ausdruck dessen, dass man sich faire Regeln und eine gute Umsetzung wünscht, als dass man es spezifisch anderen Menschen nicht gönnt.

Sehen Sie die Vorteile für die 3G (Geimpft, Getestet, Genesen) als berechtigt?

Ich habe mich dort, wo es mir möglich war, immer dafür eingesetzt, dass die Beschränkungen nicht nur für Geimpfte zurückgenommen werden, sondern auch für Menschen, die genesen oder getestet sind. Natürlich sind die Zeiträume andere – ein Test ist eine Momentaufnahme, eine Impfung oder Immunität nach einer Erkrankung schützen länger. Insofern sind Menschen ohne Impfung oder Immunität den anderen nicht vollkommen gleichgestellt – aber es ist die beste unter allen nicht perfekten Lösungen.