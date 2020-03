Die Stadt Klagenfurt beauftragte einen externen Experten, um den Veruntreuungs-Verdacht aufzuklären.

KLAGENFURT. „Jetzt geht es um lückenlose Aufklärung und Schadensminimierung“, betonen Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz und Magistratsdirektor Peter Jost unisono.

Mathiaschitz und Jost haben unmittelbar nach Bekanntwerden des Veruntreuungs-Verdachtes alle Maßnahmen getroffen und am Donnerstag zudem einen externen Experten beauftragt, Struktur und Kontrollsysteme des gesamten Rechnungswesens im Magistrat zu untersuchen. Ein ehemaliger Magistratsbeamter steht bekanntlich im Verdacht, 1,7 Millionen Euro aus der Stadtkasse veruntreut zu haben.

Forensische Untersuchungen

Für die Prüfung des Rechnungswesens wurde der gerichtlich beeidete Sachverständige Michael Nayer von „KPMG Austria Wien“ beauftragt. Seine Gebiete sind Steuerwesen, Rechnungswesen und Wirtschaftsökonomie. Nayer hat jede Menge Erfahrungen und Kenntnisse in der Aufdeckung von Unterschlagung und Veruntreuung und hat in den vergangenen Jahren viele forensische Untersuchungen durchgeführt, beispielsweise die Causa Burgtheater.

Parallel zur externen Prüfung wird eine umfassende Organisationsprüfung durch das Kontrollamt der Stadt durchgeführt. Laut Verfassung ist das Kontrollamt ein weisungsfreies Prüforgan. Bei der Stadtkasse konnten im Rahmen der jährlichen Prüfung keine Ungereimtheiten festgestellt werden.

Die Sachverhaltsdarstellung ist bereits am Dienstag in der Staatsanwaltschaft eingebracht worden; eine Schadensersatzanklage wird vorbereitet. Dabei wird die Stadt von Anwalt Christian Bauer von der Rechtsanwaltskanzlei Musko-Bauer-Murko-Klatzer vertreten.

Verdacht der Veruntreuung im Magistrat Klagenfurt