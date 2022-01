Der VSStÖ in der Bundeshauptstadt steht im Kreuzfeuer, nachdem die SPÖ-nahe Studierendenvertretung die Abschaffung der Polizei forderte und sie gelinde gesagt in ein schiefes Licht rückte. Aus Kärnten gab es diesbezüglich bisher keine Stellungnahme. Wir sprachen nun mit dem Vorsitzenden des VSStÖ in Kärnten darüber.

KÄRNTEN. Was geschah? Die sozialdemokratische Studierendenvertretung in Wien postete auf Instagram einen Beitrag, der für großes Aufsehen sorgte. Die Polizei solle abgeschafft werden. Der Grund dafür ist für die SPÖ-Studierenden klar: Die Polizei sei im direkten Zusammenhang mit dem Kapitalismus entstanden und sie diene daher bis heute "der Niederschlagung von Massenprotesten der Arbeiterklasse".

"Polizei muss als Ganzes abgeschafft werden"

In weiterer Folge wurde die Polizei als "williges Werkzeug für sowohl Austrofaschismus als auch Nationalsozialismus" bezeichnet. Dem aber nicht genug, denn laut VSStÖ zeige sich dieser Umstand bis heute in sogenannten Einzelfällen, die jedoch in Wahrheit "ein System" darstellen würden. Man liest im Posting: "So sind Rassismus, Sexismus, Klassismus, Ableismus und viele andere diskriminierende Anschauungen integraler Bestandteil der Polizei. Diese Bestandteile können nicht ´wegreformiert´ werden, die Polizei muss als Ganzes abgeschafft werden!".

Auch ein Hashtag regt auf



Am Ende des Postings findet sich noch der Hashtag #1312 - ein Zahlencode für den Spruch "All Cops are Bastards", also übersetzt: "Alle Polizisten sind Schweine." Seither hagelt es Kritik von vielen Seiten, sogar die SPÖ distanziert sich zu großen Teilen vom Posting der VSStÖ. Doch was sagen die Vertreter des VSStÖ in Kärnten dazu?

Keine deutliche Distanzierung aus Klagenfurt

Simone Singh, Vorsitzende der ÖH an der Uni Klagenfurt und ihres Zeichens Mitglied des VSStÖ, wollte sich nicht dazu äußern und verweist auf den VSStÖ-Vorsitzenden in Kärnten, Fabian Hribernig. Was sagt er zu Inhalt und Wortwahl? "Wir leben in einer Gesellschaft, in der das gegenseitige Aufeinanderschauen noch nicht als selbstverständlich gilt, wie man das anhand der Pandemie sehen kann. Wir sind der Meinung, dass es eine Kontrollinstanz braucht, bis unsere Gesellschaft so weit ist, Freiheit, Gleichheit und Solidarität zu leben und die geltenden Gesetze einzuhalten."

Ein "Neudenken des bestehenden Systems"?

In einer Klarstellung meinten die Urheber des VSStÖ Wien, man wolle keine Einzelpersonen angreifen, sondern ein "Neudenken des bestehenden Systems". Dazu steht auch Hribernig, wenngleich er versucht zu kalmieren: "Die Polizei ist als Exekutive ein wesentlicher Teil unserer Demokratie. Deswegen kommt es natürlich immer darauf an, was mit ´Neudenken´ gemeint ist." Was seine Kollegen aus der Bundeshauptstadt jedoch damit tatsächlich meinten, weiß er nicht: "Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Informationen dazu."