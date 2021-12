10 KräuterpädagogInnen wurden jetzt durch die Vitalakademie Klagenfurt ausgebildet

Die Vitalakademie Klagenfurt mit Sitz in der Dr.-Richard-Canaval-Gasse 110 ist eine anerkannte Institution in der Erwachsenenbildung. Jetzt hat die Bildungseinrichtung in sechs Monaten insgesamt 10 TeilnehmerInnen in der richtigen Zubereitung von Kräutern in Theorie und Praxis ausgebildet. Das Referententeam in Klagenfurt lehrte den Teilnehmern die Herstellung von Kräuterwein, verschiedenen Tinkturen, Gewürzölen, Ringelblumenbalsam und Blütenzucker.

Der Seminarinhalt ist umfassend: Gelernt wurde, welche Pflanzenteile verwendet werden dürfen und wann der richtige Erntezeitpunkt ist. Der Transport sowie deren richtige Verarbeitung und die richtige Lagerung, aber auch verschiedene Konservierungsmethoden von Kräutern wurden ebenfalls gelernt. „Wir haben einen Streifzug zu den Kräutern und deren Wirkung gemacht und lernen deren Einsatzmöglichkeiten kennen“, sind die Kursteilnehmer begeistert. Außerdem wurde die Heilkraft der Kräuter gelehrt, die Salbenzubereitung und Salbenherstellung standen ebenfalls auf dem Ausbildungsprogramm.

Vitalakademie hat bereits mehr als 30.000 Studierende ausgebildet

Die Vitalakademie besteht seit dem Jahr 1999 und ist Spezialist für Sport-, Gesundheits- und Sozialausbildungen. Die Studierenden werden in den 6 Bereichen „Fitness und Ernährung“, „Leben und Natur“, „Soziales und Pädagogik“, „Massage und Wellness“, „Kosmetik und Fußpflege“ und „Medizinische Verwaltung und Betreuung“ ausgebildet. Viele Kurse werden an Wochenenden angeboten, um berufstätigen Menschen eine Teilnahme zu ermöglichen. Die Ausbildungen schließen mit Diplom, staatlich anerkannter Abschluss oder Zertifikat ab. „Die Vitalakademie Klagenfurt ist eine staatlich anerkannte Aus- und Fortbildungseinrichtung“, betont Standortleiterin Alexandra Schreiner.

Bildtext: 10 KursteilnehmerInnen werden jetzt zu KräuterpädagogInnen ausgebildet