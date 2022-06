Konzerte 2022

Christian Scheer live im "Il Baretto"

CHRISTIAN SCHEER



Der bekannte Musiker Christian Scheer (Gesang, Gitarre und am Keyboard) bot am Freitag, den zahlreichen Gästen im "I Baretto", beste Unterhaltung mit Schlager/Pop Hits aus den 70ern und 80er Jahren.

KONZERTE

Das "Il Baretto", in persona Inhaber Christian Wilfried Sichitz, in der Burggase 8 in Klagenfurt, startete ab dem Winter/Frühjahr 2022 mit live Musik, regelmäßig am Freitag bzw. am Wochenende, die "Konzertreihe 2022".

Christian Wilfried Sichitz gestaltet die Auswahl der Musiker / Musikerinnen - von Schlager über Pop bis Blues-Rock bis hin zur "Musical Night" am 15. Juli 2022 (siehe Bericht auf Woche Online) geschmackvoll abwechslungsreich.

MEHR FOTOS FOLGEN



Veranstaltungsort/Veranstalter:

Café-Bar Il Baretto

Inhaber Christian Wilfried Sichitz

Burggasse 7

Klagenfurt a. W.

Tel. 0660 289 77 76

eMail: gc.vermittlung@gmail.com