Es war eine Premiere und ein völlig neuer Zugang des Familienwerks, um "danke" zu sagen.

Am Samstag, dem 9.10.2021 fand im Diözesanhaus eine Premiere statt: Das Katholische Familienwerk lud zum ersten bunten "Erntedanfilzen" für die ganze Familie. Die Filzexpertin Karin Müllner hatte ganz viele Ideen und Materialien mitgebracht und erklärte der bunten Schar an großen und kleinen Teilnehmenden, wie man die verschiedensten Herbstmotive filzt und so unverwechselbare Dekorationen für zuhause herstellt. Es war ein unglaublich kreativer und entspannter Vormittag, der bereits am 11. Dezember mit dem Weihnachtsfilzen seine Fortsetzung findet. Doch Vorsicht! Hat man einmal mit dem Filzen begonnen, kommt man kaum mehr davon los. Es soll nichts Schlimmeres passieren....

Tipp: Das große Weihnachtsfilzen, 11.12.2021 von 9-12 Uhr im Diözesanhaus. Anmeldungen unter: 0676/87722440, wolfgang.unterlercher@kath-kirche-kaernten.at