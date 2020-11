Mehr Schutz und weniger Risiko verspricht eine neue Generation von Schutzfolien.

Was ist dran und warum sollte man eine solche Folie verwenden?

Da Hygiene und Schutz vor Ansteckung auch in Zukunft ein großes Thema sein wird haben wir eine Auswahl an speziellen antibakteriellen und virenhemmenden Schutzfolien für alle Kontaktflächen wie Touchscreens, Verkaufspulte, Türgriffe und vieles mehr in unser Produktangebot aufgenommen.

Unsere Folien hemmen nachweislich die Bakterien- und Virenbelastung auf viel benutzten Flächen, was einerseits die Verbreitung von Krankheitserregern stark abschwächt und andererseits ein Plus an Sicherheit für Sie und Ihre Kunden bietet.

Natürlich informieren wir Sie gerne über die Vorteile und Möglichkeiten dieser Produkte.

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen wenden Sie sich an office@kreuzer-events.at