GROSSELTERN-ENKERLTAG

GRATIS FAHRGESCHÄFTE AM OSTERMARKT

Am Gründonnerstag findet auf dem Ostermarkt am Neuen Platz in Klagenfurt der "Großeltern-Enkerltag" statt.

Alle Fahrgeschäfte der Familie Sprachmann können von 09:30 bis 18:00 Uhr kostenlos benutzt werden!

Und es gibt Zuckerwatte für alle kleinen Besucher!

Eine Aktion des Marktreferenten und des Seniorenbüros der Stadt Klagenfurt.