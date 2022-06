Körperwelten & Der Zyklus des Lebens - Wörthersee-Halle Klagenfurt bis 21. August 2022!

Über 52 Millionen Menschen auf der ganzen Erde, hat diese einzigartige Ausstellung schon begeistert. Jetzt ist die Ausstellung zum ersten Mal in Kärnten und wird noch bis 21. August 2022 in Klagenfurt präsentiert.

Plastinator Dr. Gunther von Hagens und Kuratorin Dr. Angelina Whalley ermöglichen einen umfassenden Einblick in die Anatomie und Physiologie vom menschlichen Körper. Es werden auch leicht verständlich Körper- und Organfunktionen, sowie häufige zivilisationsbedingte Erkrankungen und ihre Entstehung gezeigt.

Die sehr interessante Ausstellung zeigt den menschlichen Körper in vielen Facetten, seine Verwundbarkeit, aber auch sein enormes Potenzial.

Die Ausstellung ,,Körperwelten & Der Zyklus des Lebens" richtet auch den Fokus, auf den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen.

Die Ausstellung ermöglicht jedem Besucher*in, sich intensiv mit seinem eigenem Körper und Lebensstil zu beschäftigen. Über Erläuterungen zur Ernährung, Bewegung und Stärkung des Immunsystems erfahren die Besucher*innen, wie ein glückliches, gesundes und langes Leben in der heutigen Zeit gelingen kann.