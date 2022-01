Jungunternehmerin Daniela Krüttner hat sich ihren Traum vom eigenen Kaffeehaus erfüllt



NEUES JAHR - NEUES GLÜCK

"Am 01. Jänner 2022 habe ich mir meinen Lebenswunsch erfüllt, mein eigenes Café - mein Traum wurde wahr!

Ich leite das Café mit meiner Tochter Sarah, die bei mir angestellt ist.

Seit 25 Jahren liegt mir das Gastgewerbe im Blut - es ist nicht Arbeit es ist mein Hobby - meine Berufung!

Gründerin Ingrid Köck führte das geräumige, wunderschön gestaltete Kaffeehaus in der Görzer Allee 8 (Shopping Allee) in Klagenfurt 11 Jahre lang und hat mir ihr "Baby" nun in meine Hände gelegt."

Wir wünschen Daniela Krüttner alles, alles Gute - "ihr Baby" möge wachsen und gedeihen!

Cafe Köck - Dany & Sarah

Inh. Daniela Krüttner

Görzer Allee 8

Klagenfurt a. W.

Tel. 0463 / 340138

Tel. 0664 / 3080485

Öffnungszeiten:

Mo - Fr von 07:00 bis 17:00 Uhr

Samstag von 07:00 bis 13:00 Uhr

Sonntage und Feiertage geschlossen

eMail: d.kruettner@yahoo.com