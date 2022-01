Die Cafe-Bar-Restaurant "Die Schneiderei", am Stauderplatz 8 in Klagenfurt, freute sich mit ihren Gästen den Jahresausklang gebührend zu feiern.

ZUM JAHRESAUSKLANG

Zur Soirée am Donnerstag spielte das "Eipeltower Duo" - Norbert Eipeltower (Gitarre, Gesang) und Barney Patterson (Gitarre, Gesang, Mundharmonika), bekannte Welthits aus der Blues, Rock, Folk und Austro-Rock/Pop Historie und zur Silvester-Matinée am Freitag gab es dann beste musikalische Unterhaltung, mit allbekannten Liedern aus den vergangenen Jahrzehnten, in spezieller musikalischer Interpretation gespielt von "Die Band - Mit Leib & Seele" - Eliz Lippitsch (Gesang, Hackbrett, Flöte), Klaus Lippitsch (Percussion) und Philipp Kulterer (Gitarre).

DANKE!

"Ein herzliches Danke den Musikern und den wahrscheinlich besten Gästen die man sich vorstellen kann!

Damit hat dieses turbulente Jahr einen versöhnlichen Ausklang erhalten.

Mit großem Dank an alle Mitwirkenden wünscht "Die Schneiderei" jedem Einzelnen ein für Sich perfektes Jahr 2022!"

(Ludwig Schneider, Organisator und Chef-Koch der "Schneiderei")

STIMMEN

"Nach dem Matinée von Die Band - Mit Leib und Seele hielt der wunderbare Schneiderei Chef Ludwig Schneider eine bewegende , nachdenkliche, schöne und hoffnungsvolle Neujahrsrede.

Großen Dank wieder an das gesamte Team Die Schneiderei für die großartigen Stunden bei leckerem Speis und Trank ."

(Stefanie - Stammgast)

Danke an Ludwig Schneider und an das ganze Team der "Schneiderei" für diesen schönen Jahresausklang!

GESUNDHEIT

"Die Schneiderei" Wirtin Sylke Schneider konnte leider krankheitsbedingt immer noch nicht ihre Gäste verwöhnen - liebe Sylke wir wünschen dir baldige Genesung!