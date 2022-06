MUSICAL NIGHT IM IL BARETTO



Musical Night der Extraklasse mitten in Klagenfurt in dem wundervollen Innenhof vom Il Baretto.



15. Juli 2022 20 Uhr

Ein Querschnitt von Elisabeth bis Tanz der Vampire, von Les Miserables bis We will Rock You, von Eiskönigin bis Cabaret, von Mary Poppins bis Greatest Showman, von West Side Story bis Rocky Horror Show u.v.a.m. - ganz großes Musical auf kleiner Bühne!

In Kooperation mit der Musicalcompany Klagenfurt



Karten sind in der Café-Bar Il Baretto, Burggasse 6, Klagenfurt a. W., erhältlich!

Reservierung bitte unter: Tel. 0676/7029023

Begrenzte Platzzahl!

GEWINNSPIEL

Bitte eine eMail - Stichwort "Gewinnspiel Musical Night" an:

gc.vermittlung@gmail.com

senden!

2 Eintrittskarten werden verlost - Viel Glück!

(Kein Rechtsanspruch)

Veranstaltungsort/Veranstalter:

Café-Bar Il Baretto

Inhaber Christian Wilfried Sichitz

Burggasse 7

Klagenfurt a. W.

Tel. 0660 289 77 76

eMail: gc.vermittlung@gmail.com