Damit wir in der globalen Gesellschaft ohne Einschränkungen langfristig zusammenleben können, ist die Rücksichtnahme unserer Umwelt eine der wichtigsten Voraussetzungen. Doch leider machen sich die umweltschädlichen Auswirkungen durch das Handeln des Menschen schon heute in der Natur bemerkbar. In diesem Zusammenhang ist in erster Linie die Endlichkeit von fossilen Brennstoffen ein ernstzunehmendes Problem.

Warum wird das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz für die Bevölkerung immer wichtiger?

Der Begriff Nachhaltigkeit bezeichnet ein umweltschonendes Handeln des Menschen, bei dem die natürliche Regenerationsfähigkeit berücksichtigt wird. Das Bewusstsein für dieses Thema ist in der Bevölkerung in den letzten Jahren erheblich gestiegen, sodass sich immer mehr Menschen mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz beschäftigen. Laut einer aktuellen Umfrage des Umweltbundesamtes halten zwei Drittel der Deutschen den Umwelt- und Klimaschutz für die wichtigste Bedingung, damit sich Zukunftsaufgaben wie etwa die Globalisierung bewältigen lassen. Etwas mehr als die Hälfte ist hingegen der Meinung, dass Umweltschutz wesentlich zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt. Im Hinblick auf die sozialen Ziele sieht ein gutes Drittel aller Befragten den Klima- und Umweltschutz als maßgeblich für mehr soziale Gerechtigkeit.

Warum wird speziell auch beim Hausbau das Thema Nachhaltigkeit immer interessanter?

Neben den rein ideologischen Gründen gewinnt das Thema zunehmend auch aus bauwirtschaftlicher Sicht an Relevanz. Zum einen lässt sich durch umweltfreundliche Systeme und Bauweisen eine Menge Geld sparen, wobei sich hier vor allem die Verwendung regenerativer Energien wie Solarstrom oder Windenergie als äußerst rentabel erweisen. Zudem sind nachhaltige Baumaterialien in der Regel frei von jeglichen Schadstoffen, sodass von einem gesunden Wohnen profitiert wird. Die sogenannten "Green Buildings" sind also energieeffizient, wohngesund sowie ökologisch - und auf lange Sicht rentieren sie sich auch meist noch finanziell.

Worauf kommt es beim nachhaltigen Hausbau besonders an und welche Möglichkeiten gibt es?

Nachhaltig ist ein Gebäude, was die Umwelt so gering wie möglich in seiner Gesamtheit belastet. Die Nachhaltigkeit beim Bauen spiegelt sich ausschließlich in einem im Gesamtkonzept wider und nicht in punktuellen Lösungen. So spielen neben dem Energieverbrauch auch die verwendeten Materialien und Baustoffe eine wichtige Rolle. Diese müssen nicht nur umweltfreundlich hergestellt sein, sondern sollten sich auch ökologisch entsorgen lassen. Deshalb weisen vor allem nachwachsende Rohstoffe wie Holz, Flachs oder Hanf eine hervorragende Umweltverträglichkeit auf. Des Weiteren spielt bei der Ökobilanz auch die vorhandene Energieversorgung eine Rolle. Umweltfreundliche Blockhäuser sollten aus regenerativen Quellen mit Energie versorgt werden, was sowohl für den Bedarf an elektrischer Energie gilt als auch für die Wärme. Nicht zuletzt sind hochwertige Fenster zur Wärmedämmung wichtig für ein energiesparendes Wohnen.

Welche Baustoffe unterstützen den Umwelt- und Ressourcenschutz besonders gut?

Rohstoffe für eine nachhaltige Bauweise sollten möglichst schnell wieder nachwachsen. Demnach eignen sich für die Gewinnung nachhaltiger Baumaterialien vor allem Pflanzen, die eine hohe Wachstumsrate verzeichnen. Hier ist insbesondere Holz ein ideales Material, denn es ist robust und kann für die verschiedensten Aufgaben verwendet werden. Aber auch Lehm als klassischer Baustoff darf beim umweltgerechten Hausbau sein Comeback feiern. Lehm ist unter anderem hervorragend für die Herstellung von Bauplatten und Ziegel geeignet. Ähnlich wie Holz kann auch Lehm Feuchtigkeit hervorragend aufnehmen und abgeben. Eine nachhaltige Alternative zu klassischen Dämmungen stellen hingegen Dämmplatten dar, die aus Materialien wie Hanf, Kork, Schafwolle oder Schilf hergestellt werden.

Das Fazit

Es zeigt sich, dass eine nachhaltige, umweltfreundliche Bauweise nicht nur der Umwelt viele Vorzüge bietet, sondern auch der Gesundheit sowie dem Geldbeutel der Eigentümer. Die Nachhaltigkeit sollte aufgrund der zahlreichen Vorteile möglichst immer eine zentrale Rolle bei zukünftigen Bauprojekten spielen.