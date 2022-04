Soirée

Ostermontag-Special mit "Leib und Seele"

Schöne musikalische Ostermontag Feier in der Cafe-Bar-Retaurant "Die Schneiderei".

Chef-Koch Ludwig Schneider und Wirtin Sylke Schneider luden zur Soirée am Ostermontag in die Cafe-Bar-Restaurant "Die Schneiderei", am Stauderplatz 8, in Klagenfurt.

Musikalischer Hochgenuss

"Die Band - Mit Leib und Seele" das sind: Eliz Lippitsch (Gesang, Hackbrett, Flöte), Klaus Lippitsch (Percussion, Didgeridoo, Hangdrum, Vogelpfeife ...) und Philipp Kulterer (Gitarre) boten stundenlange beste Unterhaltung, vor "ausverkauftem" Haus, und als krönenden Abschluss gab es als Zugabe eine 10 Minuten lange Interpretation von "Hush" (bekannt als von Deep Purple gecoverter Hit von 1968).

Kulinarisch verwöhnt wurden die bestens gelaunten Gäste, wie es sich am Ostermontag gehört, mit einer Osterjause bzw. mit Kalbsrollbraten oder mit einem der wohlschmeckenden Menüs der Schneiderei.

Das Wetter war aprilhaft schön, es regnete nicht - die Sonne dominierte und so wurde der liebevoll gestaltete Gastgarten gerne und zahlreich besucht.



DANKE!

Ein herzliches Danke an Ludwig und Sylke Schneider, Koch Rene und Ober Walter und ein ganz herzliches Danke an "Die Band - Mit Leib und Seele" für diese schöne Ostermontag-Soirée!

MUSIKER

"Die Band - Mit Leib und Seele"

Eliz Lippitsch (Gesang, Hackbrett, Flöte)

Klaus Lippitsch (Percussion, Didgeridoo, Hangdrum, Vogelpfeife ...)

Philipp Kulterer (Gitarre)

Veranstalter

Cafe-Bar-Restaurant "Die Schneiderei"

Stauderplatz 8

Klagenfurt a. W.

0699 17 17 12 90 Sylke Schneider

0676 49 32 929 Ludwig Schneider

eMail: sylkeschneider4@gmx.at