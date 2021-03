Roland Pössenbacher und Walter Tomaschitz in einem Gespräch über Künstler und Kunst



RP: Wir wollen uns über Kunst unterhalten. Kann man das einfach so machen.

WT:Ja, kann man, aber Kunst ist ein weites Land und man muss sich im Klaren sein, dass eine Unterhaltung darüber immer fragmentarisch bleiben wird. Man kann versuchen, die Begriffe Kunst, Künstler und Betrachter, anhand einiger radikaler Glaubenssätze zueinander in Beziehung zu zwingen, um daraus dann eine Überzeugung abzuleiten, die uns an die Existenz von Kunst glauben lässt. Ähnlich dem Gottesbeweis, stützt sich auch der Beweis um die Existenz der Kunst im Wesentlichen darauf, dass man nicht beweisen kann, dass es sie nicht gibt.



RP: Was ist denn die Stammwürze für Deine radikalen Ansätze!

WT:Eine vom Künstler losgelöste Kunst gibt es nicht. Damit Kunst entstehen kann, muss es zuerst einmal einen Künstler geben. Zum Künstler ist man veranlagt. Künstler sein kann man nicht wollen. Ein Künstler folgt einer Obsession, er kann nicht anders. Ein Künstler ist unfrei. Ein Künstler lebt in dem Bewusstsein, dass seine einzige Freiheit darin besteht, sich selbst in seiner Unfreiheit zu akzeptieren.



RP: Wie kann ich denn erkennen, dass eine Arbeit von einem Künstler stammt!

WT:Am besten, man fragt den Künstler, ob er glaubt, dass er einer ist. Gegebenenfalls bringen Künstler hervor, was im Begriff bereits enthalten ist, nämlich Kunst. Selbst wenn es sich dabei um völlig bedeutungslose Arbeiten handelt.

Damit bedeutende Kunst Ausdruckskraft und Gestaltungswillen zeigt, sollte der Künstler drei Voraussetzungen erfüllen – Antrieb, Talent und Disziplin. Und ein Künstler wird auch, um sich verständlich auszudrücken, die "handwerkliche" Sprache seiner Arbeit immer und immer wieder sprechen, so dass er, wenn er etwas sagen will, das auch unmissverständlich sagen kann.

Was Künstler nicht können! Sie können keine "Nichtkunst" hervorbringen. Immer vorausgesetzt, dass es sich um einen Künstler handelt. Andererseits bringt jemand, der kein Künstler ist, zwar keine Kunst hervor, malt aber vielleicht schöne Bilder mit einem viel größeren Potential an Wohlgefallen als ein misslungenes Kunstwerk.



RP: So viel zum Künstler. Und wo bleibt die Kunst!

WT:Das ist ganz einfach! Alle Überlegungen, dass Kunst frei ist, und was Kunst alles tun darf, soll und muss, sind obsolet. Kunst ist ein Produkt ohne eigenes Bewusstsein und ohne eigenes Empfinden. Das Bewusstseinsempfinden eines Kunstwerkes ist eben so wenig vorhanden, wie das einer Kartoffel. Kartoffeln und Kunst sind gleichermaßen unfrei. Man kann also, wenn man von der Freiheit der Kunst spricht, nur von einer erweiterten Freiheit des Künstlers sprechen. Die kann es aber nicht geben, denn Bürger und Künstler können keine unterschiedlichen Freiheiten haben. Der Zeit ihre Kunst, von mir aus. Der Kunst ihre Freiheit. Ist gar nicht möglich!



RP: Man sagt, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Ist das so.

WT:Nein! Gerne gesteht man dem Betrachter zu, seine Interpretation nicht zu beeinflussen. Es ist ein beliebtes Spiel, das Fehlen einer verbindlichen eigener Meinung, hinter der Expertise des Betrachters zu verstecken. Es ist aber niemals der Betrachter, der das "Werk" in den Stand der Kunst erhebt – dieser wird über das Werk wohl zum Beteiligten, nicht aber zum Mitwirkenden! Der Betrachter kann lediglich sagen, ob ihm die gezeigte Arbeit gefällt oder nicht!



Walter Tomaschitz

Biografie

1951 in Klagenfurt geboren, lebt als Autodidakt in Tainach, und ist seit 2007 Mitglied der Berufsvereinigung Bildender Künstler Kärnten. Die von ihm angewendeten Techniken sind Zeichnung, Malerei, Fotografie und Foto-Digitalgrafik.

Einen Teil seiner Jugend verbrachte er in Graz, wo seine allerersten Arbeiten 1968 von Wolfgang Arnold, dem damaligen Kulturredakteur der Grazer Südost-Tagespost bemerkt, veröffentlicht und kommentiert wurden. Die Galerie Moser stellte in ihrer Passage Zeichnungen aus. Danach folgten noch einige Ausstellungen mit kleinformatigen Tusche- und aquarellierten Bleistiftzeichnungen. Parallel dazu entwickelte sich bereits sein Interesse für die Gestaltungs-mittel der Fotografie.

1973 - Foto-Einzelausstellung in der Neuen Burg in Völkermarkt, Preis beim Internationalen Fotowettbewerb "Jugend 73" sowie eine Präsentation von Tuschezeichnungen in der Neuen Galerie in Klagenfurt.

1974 - Preisträger der 3-Länder Fotoausstellung "Friaul-Julisch Venetien, Kärnten und Slowenien", Ausstellungen mit aquarellierten Zeichnungen in der PSK-Bank Klagenfurt, im Schloss Krastowitz bei Klagenfurt und in der Karl-Weigl-Akademie in Wien Mödling.

Danach folgte ein klassisches Berufsleben.

1981 Matura am Ingeborg Bachmann Gymnasium für Berufstätige.

2003 Beendigung meines Berufslebens.

2005 Neuerliche intensive Hinwendung zur Bildenden Kunst.

2011 bis 2013 vier Semester Philosophie an der Alpen-Adria Universität in Klagenfurt.

Ausstellungen und Ausstellungbeteiligungen seit 2005:

ALLE FOTOS (C) WALTER TOMASCHITZ

Ein herzliches Danke an Walter Tomaschitz!