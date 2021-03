KLAGENFURT. Markus Karlin und Lilly Plessnitzer überzeugten beim 1. KLC Grand Prix Meeting in der Leopold Wagner Arena in Klagenfurt. Nach einer langen Wettkampfpause gab es beim ersten Meeting 2021 eine tolle Möglichkeit, schon früh in der Freiluftsaison über 60 Meter und 300 Meter die sportliche Leistungsfähigkeit abzurufen.

Ergebnisse

Markus Karlin lief die 60 Meter in 7,2 Sekunden, Anna Slama und Lilly Plessnitzer liefen die 60 meter in 7,9 Sekunden. Auf 300 Meter erreichte Markus Karlin eine Zeit von 37,7 Sekunden und Lilly Plessnitzer eine Zeit von 41,5 Sekunden.