"Die größte Triathlon-Party seit langer Zeit" wünschte sich Renndirektor Patrick Schörkmayer im Vorfeld - der vergangene Sonntag brachte genau das, die Finishline-Party in der Nacht setzte dem noch einmal die Krone auf. Hunderte kamen und pushten die letzten Athleten über die Ziellinie.

KLAGENFURT. Gab es in den vergangenen Jahren nach Einbruch der Dunkelheit eine noch einmal immer besser werdende Stimmung im IRONMAN-Zielbereich, so feierten die Fans diesmal bereits Stunden zuvor und bis nach Mitternacht die Athletinnen und Athleten auf ihren letzten Metern an.

Emotionen pur an der Finishline

Jeder Neuankömmling hier in der Klagenfurter Ostbucht wurde wie die Schnellsten gefeiert - und das zurecht: Alle, die hier durchkommen, sind Sieger und dürfen sich IRONMAN nennen. Manche legten auf der Finishline Tanz-Moves zur Musik des DJs hin, andere weinten vor Freude und sogar einen Heiratsantrag gab es zu sehen. Emotionen pur, so präsentiert sich die Finishline spätabends in Klagenfurt.

"Das gibt´s nur beim IRONMAN Austria"

Vor Mitternacht fanden sich dann auch Bürgermeister Christian Scheider und die drei Schnellsten des Tages, Ivan Tutukin, der Österreicher Michi Weiss, und Lukasz Wojt ein - ein Zeichen der Wertschätzung, auch wenn die Stars selbst ein enorm hartes Rennen hinter sich hatten. Weiss meinte kurz nach Mitternacht direkt auf der Ziellinie stehend: "Es ist eine sensationelle Stimmung, das ist einzigartig - das gibt´s nur beim IRONMAN Austria."

Scheider: "Hier sind alle Sieger"

Bürgermeister Scheider, der tagsüber auch immer wieder beim Rennen vorbeischaute, kam bereits gegen 22.00 Uhr wieder zur Finishline. In den vergangenen Jahren sei er am Abend immer unterwegs gewesen, um die Läufer entlang der Strecke noch anzufeuern. "Heuer habe ich mich aber dazu entschlossen, dass wir auch die Letzten hier im Ziel feiern sollten - hier sind ja alle Sieger", meint Scheider.

"Wir sind eine große Familie"

Welche Gefühle das Stadtoberhaupt überkommen, wenn er diese tolle Stimmung hier mitbekommt? "Hier sieht man, welche Emotionen und welche Begeisterung der Sport wecken kann. Die Menschen, die hier über die Ziellinie gehen, sind grundauf zufrieden - auch wenn ihnen etwas weh tut. Sie haben ein Glücksgefühl und die Familien und Fans fiebern mit". Michi Weiss bringt es, wartend auf den Last Finisher, auf den Punkt: "Ich bin schon seit einer dreiviertel Stunde hier, überreiche Medaillen, gebe High-Fives und jeder wird gleich gefeiert - wir sind einfach eine große Familie" - wie sehr das gilt, zeigte die heurige Story vom Last Finisher (siehe hier).

