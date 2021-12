Austria Klagenfurt verstärkt sich in diesem Winter mit Patrick Hasenhüttl. Der 24-jährige Angreifer stand zuletzt beim deutschen Regionalligisten SpVgg Unterhaching unter Vertrag und unterschrieb bei den Violetten ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2024. Der 1,90 Meter-Mann steigt Anfang Jänner ins Teamtraining ein. Es ist dies, nach Rajko Rep, bereits der zweite Neuzugang für die Violetten.

KLAGENFURT. „Patrick ist ein ehrgeiziger, körperlich robuster Stürmer, der seine Stärken im Strafraum hat. Er verfügt über ein gutes Kopfballspiel, kann aber auch kicken und ist sehr handlungsschnell. Außerdem ist der Bursche in einem Alter, in dem er sich noch weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen kann. Wir sind davon überzeugt, dass er auch als Typ gut zu unserer Truppe passt und uns viel Freude bereiten wird“, versichert Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Der Sohn von Ralpf Hasenhüttl (Trainer FC Southampton)

Der Austria-Zugang – Sohn von Ralph Hasenhüttl, dem ehemaligen Teamspieler und aktuellen Trainer des englischen Premier-League-Klubs FC Southampton – spielte schon im Nachwuchs für Unterhaching, sowie den VfB Stuttgart und den FC Ingolstadt. Dort gelang ihm der Sprung in den Profikader, über Drittligist Türkgücü München kehrte er im Sommer 2020 zu seinem Heimatverein zurück.

Jugend-Nationalspieler als Hoffnung für die Zukunft

Für Hasenhüttl stehen 53 Einsätze mit zehn Treffern und vier Vorlagen in der Junioren-Bundesliga, 22 Partien mit fünf Toren und drei Assists in der 3. Liga sowie 105 Spiele in der Regionalliga in der Statistik, in denen er 36 Mal erfolgreich war und sechsmal auflegte. Zudem lief der Angreifer 13 Mal für Österreichs U17, U18 und U19 auf, erzielte dabei drei Tore.

„Ich freue mich sehr auf meine erste Station in meinem Heimatland, damit erfüllt sich ein Traum für mich. Die Austria hat sich im bisherigen Verlauf dieser Bundesliga-Saison als Aufsteiger herausragend präsentiert und ich kann es kaum erwarten, zum Auftakt der Winter-Vorbereitung ins Teamtraining einzusteigen. Der Verein hat ebenso wie ich große Ambitionen und ich werde für die Mannschaft immer alles geben, damit wir unsere Ziele erreichen“, sagt Hasenhüttl.