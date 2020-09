KFV-Präsident Klaus Mitterdorfer richtet sich vor der Ankündigung der Verschärfung der Corona-Maßnahmen in einem offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz. Von 1.434 Spielen im Erwachsenen- und Nachwuchsbereich mussten nur sieben wegen Corona verschoben werden.



KÄRNTEN. Der Präsident des Kärntner Fußballverbandes, Klaus Mitterdorfer, hat sich in einem offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz gewandt. Grund seien die Verschärfungen der Maßnahmen gegen das Corona-Virus, die Kanzler Kurz am Mittwoch ankündigen will. Mitterdorfer beruft sich in seinem Brief auf die positiven Statistiken im Kärntner Fußball hinsichtlich Corona – nur 0,49% der bisher absolvierten Spiele (1.434) konnten wegen einer positiven Covid-19-Infektion nicht ausgetragen werden.

Mitterdorfer appelliert an Sebastian Kurz, die positive Entwicklung im Kärntner Fußballverband bei der Verschärfung der Maßnahmen zu berücksichtigen. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir alle gemeinsam in den nächsten Wochen mit viel Sorgsamkeit und Umsicht diese schwierige Zeit bewältigen werden. Und dabei brauchen die unzähligen jungen Menschen ihren Fußball und die begeisterten Fans ihre Freizeitleidenschaft", so der KFV-Präsident.

Der Brief von Klaus Mitterdorfer im Wortlaut: