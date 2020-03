Das Coronavirus sorgt in der Sportwelt für Absagen und Veranstaltungen ohne Zuseher. Das neue Maßnahmenpaket der österreichischen Bundesregierung schränkt nun auch heimische Sportveranstaltung von Grund auf ein. In Kärnten beraten derzeit Verbände und Vereine.



KÄRNTEN (stp). Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, welche von der österreichischen Bundesregierung am Dienstag präsentiert wurden, lassen auch die Kärntner Sportszene nicht unberührt. Bei Outdoor-Veranstaltungen dürfen nicht mehr als 500 Zuseher vor Ort sein, bei Indoor-Event sogar nur maximal 100.

Fußball: Kärntner Verband im Austausch mit ÖFB



Nächste Woche – ab 20. März – startet das Kärntner Fußball Unterhaus in die Frühjahrssaison. Der Kärntner Fußballverband prüfe, so Präsident Klaus Mitterdorfer in einem Statement auf Facebook, das weitere Vorgehen in engem Austausch mit dem Österreichischen Fußballverband.





Definitiv betroffen von der Regelung sind die nächsten zwei Spiele des WAC beim SK Sturm Graz (15. März) und zu Hause gegen den LASK (22. März). Die Bundesliga hat in einem offiziellen Statement verkündet, dass die nächsten zwei Runden der Bundesliga und 2. Liga verschoben werden. "Geisterspiele" ohne Zuseher sollen vermieden werden. Damit fällt auch das nächste Heimspiel am Samstag, 14. März des SK Austria Klagenfurt gegen Kapfenberg sowie das Auswärtsspiel eine Woche später gegen Blau Weiß Linz den Maßnahmen zum Opfer.





Wie es in den unteren Klassen des Kärntner Verbandes weitergeht und ob die Frühjahrssaison planmäßig starten kann, ist noch offen.

Eishockey: KAC und VSV noch im Ungewissen



Ob die Viertelfinalspiele des EC KAC und EC VSV in der Erste Bank Eishockey Liga am heutigen Dienstag planmäßig stattfinden können, wird sich im Laufe des Nachmittages entscheiden. Die EBEL berät derzeit noch über die weitere Vorgehensweise. Die Klagenfurter würden ab 19.15 Uhr im vierten Spiel der Bo7-Serie auswärts auf die Black Wings Linz treffen. Villach hätte RB Salzburg zu Gast.





Die Meisterschaften im Kärntner Eishockeyverband (KEHV) sind bereits alle entschieden. Den letzten Titel sicherte sich der 1. EHC Althofen am Samstag gegen Steindorf.

Handball: SC Ferlach wohl ohne Zuseher



Walter Perkounig, Obmann des SC Ferlach, wartet noch auf Detail-Informationen von Seiten der Handball-Bundesliga und des Handball-Verbandes. "Ich weiß leider noch nicht wie sich das auf unsere nächsten Heimspiele auswirkt", so Perkounig und weiter: "Ersten Informationen zufolge sollen die nächsten Spiele unbedingt stattfinden." Dann jedoch würde man wohl in einer leeren Halle spielen müssen, denn mehr als 100 Besucher sind nicht erlaubt. Das nächste Heimspiel ist für nächsten Samstag, 20. März, um 19 Uhr gegen Alpla HC Hard angesetzt.



Veranstaltungen werden nun vielerorts bis Anfang April abgesagt