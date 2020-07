Ab 24. Juli rollt in Kärnten wieder der Fußball. Was gibt es zu beachten? Wie wirkte sich das Corona-Virus bisher im Kärntner Fußball aus? Wie möchte der Fußballverband den Fußball fit für die Zukunft machen? Die WOCHE Kärnten im Gespräch mit dem wiedergewählten Präsidenten Klaus Mitterdorfer.



KÄRNTEN. Das Corona-Virus brachte nicht nur den Fußball zum Stehen, sondern auch die Aktivitäten im Kärntner Fußballverband: Die Absage der Jahreshauptversammlung im März führte dazu, dass die Kärntner und Osttiroler Fußballvereine das Präsidium per Brief wählen mussten. Seit vergangener Woche ist das Ergebnis bekannt: Klaus Mitterdorfer bleibt der neue alte Präsident des Fußballverbands (siehe „Zur Sache“ unten).

Rückkehr aus der Kurzarbeit



Corona bestimmt weiterhin das Spielgeschehen im Kärntner Fußball. Die neun Mitarbeiter des Fußballverbands sind Anfang Juli aus der Kurzarbeit zurückkehrt. „Sie sind in der Kurzarbeit immer für die Vereine erreichbar gewesen“, betont Mitterdorfer im Gespräch mit der WOCHE Kärnten.

Kärntner Präsident federführend



Der Kärntner Präsident ist Vorsitzender des Breitenfußball-Ausschusses des Österreichischen Fußballbunds (ÖFB). „Wir haben die Handlungsempfehlungen für Fußballvereine in Zeiten der Corona-Pandemie erarbeitet“, berichtet Mitterdorfer. Er war somit federführend in der Abstimmung mit der Bundesregierung, die in den Re-Start des Spielbetriebs am 24. Juli (KFV-Cup) und 31. Juli (Kärntner Meisterschaften) mündet.

Corona im Fußballsport



Ehe der Ball auf den Kärntner und Osttiroler Fußballplätzen wieder endgültig rollt, ist nun die Rechtskommission des ÖFB am Zug. Mitterdorfer: „Es sind offene Fragen zu beantworten: Was passiert, wenn ein Spieler einer Mannschaft mit dem Covid-19-Virus infiziert ist oder eine gesamte Mannschaft in Quarantäne muss? Wann ist die Meisterschaft abzubrechen und was passiert im Falle eines Abbruchs?“ Die Kommission legt dem ÖFB-Präsidium in den nächsten Tagen eine empfohlene Grundlage zur Beschlussfassung vor, ehe diese rechtzeitig vor Meisterschaftsbeginn an alle Vereine ergeht.

Reform der Ligen



Unabhängig davon regt Präsident Mitterdorfer eine Reform der Ligen-Struktur im Kärntner Fußball an. „Die Anzahl der Nachwuchsspieler ist rückläufig, die Zahl der Vereine stagniert“, begründet Mitterdorfer. Um das sportliche Überleben der Vereine zu gewährleisten, fasst er unter anderem eine Diskussion über die Struktur der Ligen ins Auge. „Ein Ansatz ist, die Anzahl der Ligen – Kärntner Liga, Unterliga, 1. und 2. Klasse – zu reduzieren und regionaler zu werden“, kündigt Mitterdorfer an. Der Nachdenkprozess soll im Herbst unter Einbindung der Vereinsfunktionäre beginnen. Mitterdorfer stellt klar: „Eine Reform kann und wird es nur nach ausführlichen Diskussionen mit den Vertretern der Vereine geben.“

Fußballverband im Budgetplan



Wie geht es dem Kärntner Fußballverband finanziell? „Der Großteil des Budgets ist durch Förderungen – Bundessport, ÖFB, Land Kärnten und Zuschüsse für die Landesausbildungszentren – gesichert“, verrät Mitterdorfer. Durch den kompletten Abbruch der Meisterschaften im Frühjahr sind zwar Einnahmen weggebrochen, jedoch auch weniger Ausgaben entstanden. „Mit Stand heute werden wir den gültigen Budgetplan im laufenden Jahr erfüllen,“ bleibt Mitterdorfer optimistisch.

ZUR SACHE

Kärntner Fußballverband: Wegen der Corona-Pandemie stimmten die 177 Kärntner und Osttiroler Vereine per Briefwahl über das Präsidium des Kärntner Fußballverbands ab. 162 Vereine gaben ihre Stimme ab. Für die Liste Mitterdorfer votierten 162 Vereine (98,8 Prozent), zwei Vereine stimmten dagegen. Somit führt Klaus Mitterdorfer weitere vier Jahre den Kärntner Fußballverband als Präsident an. Seine Stellvertreter sind Tanja Hausott, Thomas Jank und Martin Mutz.