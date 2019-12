Neue Tennis-Initiative: "Hetz am Netz" von Bibi Menschick.



KLAGENFURT (chl). Tennis-Visionär Bibi Menschick hat in Kooperation mit dem „Tennis Power Magazin“ (Kärntner Tennisverband) die Initiative „Hetz am Netz“ ins Leben gerufen. Projekt-Zentrale ist die Klagenfurter Union-Tennishalle, mit dabei im Projekt-Team ist auch der Wirt und Tennislehrer Harald Schneider.

„Hetz am Netz“ ist ein Trainingsmodell, das über Emotionen Lust auf den Tennissport macht, ohne dabei den Spaß aus den Augen zu verlieren. „Hetz am Netz ist kein bierernstes Training“, schickt Menschick voraus. „Bei uns springt der Ball nur beim Einschlagen auf. Sonst wird er – fast – immer in der Luft geschlagen.“

Servieren, Vollieren, Smashen

Von der Idee begeistern konnte Menschick bereits die Tennis-Trainer Seppi Prix, Patrick Ofner, Ex-Daviscup-Spieler Marko Tkalec und Markus Lettl.

Vor Kurzem fand eine der Trainingseinheiten statt, die Menschick auf den Punkt bringt: „Die Hetz am Netz hat allen Teilnehmern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert – auch wenn zwei Stunden Servieren, Vollieren und Smashen ziemlich anstrengend sind.“

Die nächste Gelegenheit, Hetz am Netz kennenzulernen ist am 16. Jänner, von 20 bis 22 Uhr, in der Union-Tennishalle statt; Anmeldungen bei Harald Schneider, 0650/2205711.