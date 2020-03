Die „Europeada“, die Fußball-Europameisterschaft der autochthonen nationalen Minderheiten, gastiert vom 20. bis 28. Juni in Kärnten. Der Herz des Großereignisses ist der Klopeiner See.



KÄRNTEN. Die „Europeada“ ist ein europäisches Großereignis, das den fairen Wettbewerb und die Begeisterung eines Sportfestes mit den Anliegen der autochthonen, nationalen Minderheiten verbindet. Begegnung und Austausch der Minderheiten stehen dabei im Mittelpunkt.

Spiele in drei Bezirken



Die Fußball-Europameisterschaft der autochthonen nationalen Minderheiten findet zum vierten Mal statt und gastiert vom 20. bis 28. Juni in Kärnten. Alle Teilnehmer sind nach Vorbild eines olympischen Dorfes rund um den Klopeiner See untergebracht, die Spiele sind auf drei Bezirke (Völkermarkt, Klagenfurt und Klagenfurt-Land) aufgeteilt. Fester Bestandteil der „Europeada“ ist auch ein Kulturtag, an dem sich die einzelnen Minderheiten vorstellen.

ZUR SACHE

Europeada: Fußball-Europameisterschaft der autochthonen nationalen Minderheiten vom 20. bis 28. Juni in Kärnten

• 24 Volksgruppen

• 24 Männer-Teams

• 7 Frauen-Teams

• über 1.000 Aktive aus 14 europäischen Ländern

• 13 Spielorte