Die erste Station als Cheftrainer endet für Miro Barisic abrupt. Mit nur zwei Punkten und null Siegen zogen die Verantwortlichen des SC Ferlach's die Reißleine.

FERLACH. Nach lediglich sieben Monaten muss Miro Barisic seine Sachen packen. Der 44-Jährige verlässt die Ferlacher als Ligaschlusslicht. Mit nur 263 Toren war die Saison die schlechteste in der Klubhistorie. Die Schuld ist aber nicht allein am Trainer festzumachen. Das Lazarett war noch nie so groß wie in dieser Saison. Barisic soll dem Klub aber erhalten bleiben. Am Januar soll er in den Nachwuchs wechseln. Im moment suchen die Verantwortlichen der Ferlacher noch einen Nachfolger, interimsmäßig hat Alfred Szabo die Truppe übernommen. Bis zum neuen Jahr soll ein Nachfolger feststehen.