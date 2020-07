Der FC KAC 1909 startet am Freitag (19 Uhr) gegen Bleiburg in die neue Kärntner Liga Saison. Coach Friessnegger verspricht ein Offensiv-Spektakel. Köttmannsdorf trifft am Sonntag auf Dellach, will heuer nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.



KLAGENFURT, KÖTTMANNSDORF (stp). Nachdem der KAC 1909 gerne statt ATSV Wolfsberg in die Regionalliga aufgestiegen wäre, sind die Klagenfurter von vielen der auserkorene Titelfavorit in der Kärntner Liga. Auch Trainer Stefan Friessnegger nimmt seine Truppe nicht aus der Rolle des Titelanwärters: "Die Spieler wollen hinauf, waren auch alle dafür es bereits diese Saison zu probieren. Wir wissen aber, dass es ein Geschenk gewesen wäre als 13. aufsteigen zu dürfen. Ob wir jetzt Titelfavorit sind wird sich zeigen. Wir wollen auf jeden Fall ganz vorne mitspielen" Die stärkste Konkurrenz ortet der Trainer bei Absteiger ATSV Wolfsberg und Atus Ferlach.

Mit David Gräfischer (Gleisdorf), Frederick Niederbach (Schladming), Sandro Silva (ASV) und Marco Raunegger (Maria Saal) haben sie die Klagenfurter vor allem Offensiv gewaltig verstärkt. "Ein 0:0 wird es bei uns kaum geben. Meine Devise ist immer nach vorne zu spielen und Tore zu schießen", so Friessnegger, der zum Saisonauftakt am Freitag (19.09 Uhr) zu Hause gegen Bleiburg auf den gesamten Kader zurückgreifen kann.

Keine Rede mehr vom Abstieg in Köttmannsdorf



Auch der Askö Köttmannsdorf richtet seinen Blick diese Saison wieder Richtung Top 5. Nachdem die Mannschaft von Rudi Perz beim Abbruch noch mitten im Abstiegskampf war, will man damit heuer nichts mehr zu tun haben, so der Sportliche Leiter Christian Hutter: "Wir waren defensiv immer stark, haben die Tore aber nie gemacht." Das soll sich heuer ändern, zwei Slowenen sind als Torgaranten nach Köttmannsdorf gekommen. Aus dem eigenen Nachwuchs sollen auch drei oder vier junge Spieler die Chance bekommen, Luft in der Kampfmannschaft zu schnuppern.

Zum Auftakt trifft die Perz-Truppe am Sonntag (18 Uhr) zu Hause auf Dellach/Gail. Hutter erwartet sich dort eine Revanche für die 0:2-Niederlage im letzten Herbst. "Wir werden uns sicher nicht ein zweites Mal überraschen lassen. Dellach ist ein starker Aufsteiger. Die Niederlage im letzten Jahr wird uns eine Lehre sein."