Was war das für ein Eishockey-Nachmittag?! Gleich mit 9:1 zerlegt der KAC die Gäste aus Villach. Das 340. Kärntner Eishockey-Derby wird wohl allen Fans in Erinnerung bleiben: Während die KAC-Fans noch jahrelang gerne an dieses Spiel denken werden, dürfte dem Anhang aus der Draustadt diese Partie noch lange vorgehalten werden.

KLAGENFURT. Das Duell der Tabellen-Mittelfelder beginnt von Anfang an aggressiv, bereits in der ersten Minute muss der Villacher Hughes vom Feld. In der vierten Minute kommt KAC-Crack Ticar nach einem Abwehrfehler der Villacher zum Puck und platziert diesen zwischen den Beinen von Torhüter Schmidt im Tor: 1:0 für die Gastgeber aus Klagenfurt.

3:0 nach dem ersten Drittel

In Minute sieben kommt Bischofberger, nach Zuspiel von Hundertpfund, zum Puck und erzielt das 2:0 - eigentlich in Überzahl der Villacher. Der VSV versucht teils zu zaubern, der KAC aber weiterhin effizienter. In der 17. Minute fehlt den Rotjacken im Powerplay beim Stangenschuss noch das nötige Glück, kurz vor Ablauf der Strafe für die Villacher fällt aber doch noch das 3:0: Erneut spielt Hundertpfund den Puck zu Bischofberger, der diesen ins lange Eck befördert. Der VSV kann sich glücklich schätzen, nicht bereits höher zurück zu liegen.



4:0 für den KAC - die Vorentscheidung?

Das zweite Drittel beginnt, wie das erste geendet hat: Der KAC dominiert das Spiel, insbesondere Bischofberger zeigte heute eine Glanzleistung. In der 28. Minute folgt das 4:0: Durch den Kanadier Postma kommt der Puck vor das Villacher Tor, Petersen netzt zur Vorentscheidung ein. Die Rotjacken dominieren aber weiter und es sieht nicht so aus, als würden sich die Adler wehren können.



Startet der VSV die Aufholjagd?

Die 37. Minute lässt die Hoffnungen der Draustädter noch einmal aufleben: Hughes schießt den Puck auf das Klagenfurter Tor, von der Stange springt dieser unglücklich für die Gastgeber auf Tormann Dahm und in weiterer Folge ins Tor. Ganz aufgegeben haben die Villacher das Spiel noch nicht, mit einem aus ihrer Sicht 1:4-Rückstand geht es in die zweite Drittelpause.

6:1 - das ist die Entscheidung

Das notwendige schnelle Tor im letzten Drittel gelingt jedoch nicht den Villachern, sondern den Rotjacken: Petersen mit seinem zweiten Tor, es steht 5:1. Die Adler scheinen teilweise bereits aufgegeben zu haben, drei weitere Zweiminutenstrafen tragen weiter dazu bei. Der KAC hat jedoch noch nicht genug, knapp zehn Minuten vor dem Ende erhöht Petersen auf 6:1.

Kurz darauf brechen bei Villach alle Dämme: Es kommt zum Fight zwischen Broda und Hundertpfund, den Ersterer zwar deutlich für sich entscheiden kann, dafür jedoch die Spielstrafe bekommt. Der VSV die kommenden fünf Minuten mit einem Mann weniger am Eis, man ahnt Böses.



9:1 für den KAC - Ekstase in der Klagenfurter Stadthalle

Und tatsächlich: In der 55. Minute netzt erst Petersen zum 7:1 ein, noch in derselben Minute legt Fraser nach - es steht 8:1. Die 55. Minute sollte jedoch noch nicht vorbei sein, da netzt Petersen, zum bereits fünften Mal heute, zum unglaublichen Endstand von 9:1 ein. Die knapp 2.000 Zuschauer, die trotz strenger Covid-Auflagen den Weg in die Klagenfurter Stadthalle fanden, klatschen sich in Ekstase.