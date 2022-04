Der Yachtclub Klagenfurt ist einer der führenden Segelclubs in Kärnten und in Österreich. Der KYCK hat sich dem Regattasport und der Jugendarbeit verschrieben und wurde nun ausgezeichnet.

KLAGENFURT. Im Rahmen der Generalversammlung wurde dem Kärntner Yachtclub Klagenfurt (KYCK) am Montag von Landeshauptmann Peter Kaiser das Recht zur Führung des Kärntner Landeswappens verliehen.

Landeshauptmann voll des Lobes

LH Kaiser: „1928 entstand der Kärntner Yachtclub Klagenfurt und betreibt seitdem als einer der führenden Segelclubs in Kärnten und in Österreich Segelsport mit viel Herz, reichlich Begeisterung und großer Motivation“, sagte der Landeshauptmann. Was aber den Club besonders präge, sei der starke Zusammenhalt unter den Yachtsportlerinnen und -sportler sowie die ausgezeichnete Arbeit professionell ausgebildeter Trainer. „Der Segelclub hat sich dem Regattasport und der Jugendarbeit verschrieben, davon zeugen zahlreiche Welt- und Europameister sowie Olympiateilnehmer“, lobte Kaiser.

Aushängeschild

Der Gemeinschaftssinn und auch in der Freizeit aktiv sein zu wollen, um Menschen, egal welchen Alters, für das Segeln zu begeistern, das liege dem Kärntner Yachtclub Klagenfurt besonders am Herzen. „Ich wünsche dem Club weiterhin die Begeisterungsfähigkeit für den Verein und fürs Segeln. Sicher ist, dass Euch mit Eurer Begeisterungsfähigkeit und Motivation, die Mitglieder nie ausgehen werden, denn Ihr schafft es so, viele Jugendliche für Sport zu begeistern. Dafür danke ich allen, die sich in den letzten Jahrzehnten engagiert haben. Ihr seid ein Aushängeschild für die große Kärntner Sportfamilie.“

Der Kärntner Yachtclub Klagenfurt

Der Kärntner Yachtclub Klagenfurt wurde 1928 von Viktor Hauser sowie Hubert, Ludwig und Arnulf Gunzer gegründet. In seinen Statuten steht: „Aufgabe des KYCK ist die Förderung der Jugend und des Nachwuchses im Segelsport“. An diesem Anspruch hat sich bis heute nichts geändert. Segler des KYCK gewannen seit 1930 insgesamt 37 Staatsmeistertiteln 17 verschiedenen Bootsklassen. Zusätzlich erreichten KYCK-Seglerinnen und Segler 18 Medaillenränge bei Österreichischen Staatsmeisterschaften. Durch Lara, Vadlau, Roman Egger, Paul Kropfitsch, Florian Krömer, Marie und Nora Steinthaler, Walter und Werner Brandesky wurden zahlreiche große Erfolge geschafft.

Mit der offiziellen Überreichung des Landeswappens ist der Kärntner Yachtclub nun berechtigt, dieses als Aufdruck auf Brief- oder Geschäftspapier, auf Druckschriften, Verlautbarungen, auf Schildern und sonstigen Ankündigungen zu führen.