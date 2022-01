Schnee sei dank gibt es heuer rund um Klagenfurt wieder eine Vielzahl an Langlaufloipen. Von kostenlosen, ehrenamtlichen, zu kostenpflichtigen Loipen, die Region bietet für jeden etwas. Eines haben alle Loipen aber gemeinsam. Dank des Schnee’s und dem kalten Wetter sind die Verhältnisse perfekt und das Panorama ist auf jeder Loipe einzigartig und wunderschön.

ROSENTAL/KLAGENFURT. Die Berge und Täler rund um die Landeshauptstadt erfreuen sich heuer, trotz Pandemie, über einen regen Besucherandrang. Aber wen wunderts, seit Dezember ist das Landschaftsbild durchwegs weis. Das bedeutet, ideale Bedingungen für den Wintersport. Besonders den Langlauf-Enthusiasten freut das, in vielen Gemeinden rund um Klagenfurt wurden Loipen gespurt.

Dunja-Zdouc-Loipe

Die Strecke wurde nach der sympathischen und international erfolgreichen Sportlerin Dunja Zdouc benannt, die ursprünglich aus Zell/Sele stammt. Der Einstieg erfolgt direkt im Ortszentrum neben dem Alpengasthof Malle. Die Sportlerinnen und Sportler können sich neben einer perfekt präparierten Loipe zudem über ein atemberaubendes Panorama freuen. Das Zeller Hochtal bietet eine beeindruckende Kulisse mit der Koschuta und den Steilwänden der Karawanken. Doch nicht nur am Tag ist die Loipe geöffnet. Das Nachtlanglaufen bei Flutlicht ist montags, mittwochs und freitags jeweils von 18 bis 21 Uhr möglich.

Loipe Ludmannsdorf

Die Loipe in Ludmannsdorf wird direkt vom Bauhof der Gemeinde betreut und gespurt. Der Einstieg erfolgt beim Ogihügel in Ludmansdorf und auf einer Strecke von insgesamt 3,4 Kilometer bis nach Franzendorf und retour. Die Loipennutzung ist kostenlos und es herrscht aktuell Hochbetrieb mit bis zu 100 Sportler am Tag.

Loipe Wölfnitz

Die Loipe in Wölfnitz wird vom Horse and Country Club, direkt hinter dem Reitstall Knoll, betreut. Es gibt mehrere Einstiegsstellen, aber der eigentliche Anfang ist beim Gasthaus Stopper in der Seltenheimstraße. Die Strecke umfasst 7,5 Kilometer und es gibt eine klassische- und eine skating Spur. Die Loipe wird von der Klagenfurter Bevölkerung, aufgrund des Wetters, sehr gut angenommen und es herrscht ein reger Betrieb an der Loipe.

Loipe Köttmannsdorf und Rotschitzen

Die Dorfloipe in Köttmannsdorf wird vom Biketeam Köttmannsdorf gespurt und beginnt hinter dem Gemeindeamt. Sie verläuft vom Gemeindeamt bis zum Koniak. Sie ist 2,5 Kilometer lang und kostenlos zu benutzen. Neben der Gemeindeloipe werden von der Dsg Rotschitzen zwei Langlaufloipe angeboten. Der Rundkurs am Sonnenplateau umfasst 2,5 Kilometer und die längere Strecke Richtung Göriach und retour beträgt 4,5 Kilometer. Einstiegsstelle ist direkt in Rotschitzen und je nach Schneelage werden verschiedene Rundurse für skating und klassisch angeboten (ca. 2,3,6 oder 8 Kilometer und mehr).

Höhenloipe Bodental und Stadtloipe

Die Höhenloipe im Bodental in Ferlach steht den Langlaufbegeisterten seit Anfang Dezember zur Verfügung. Das Naturschutzgebiet zählt als äußerst schneesicher und bietet neben dem atemberaubendem Panorama drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Die leichte Volksbank-Loipe im freien und klassischen Stil (Vier Kilometer), die mittelschwere McDonalds-Loipe, ebenso mit beiden Stilarten (Neun Kilometer) und die schwere Skinfit-Loipe im klassischen Stil (Drei Kilometer. Die Anlage ist übersichtlich beschildert und stets gut gepflegt. Ein Tagesticket kostet 5 Euro und eine Saisonkarte 50 Euro. Einstiegsstelle und Parkmöglichkeiten sind beim Familiengasthof Sereinig vorhanden. Neben der Höhenloipe bietet die Stadt eine „Stadtloipe“ an, diese wird, sollte ins Tal genug Schnee fallen, stetig präpariert und beginnt beim Stadtfriedhof. Es ist ein Rundkurs, der 3,8 Kilometer umfasst. Die Stadtloipe ist ein kostenlos zu benützen.

Pirkendorf:

Die Langlaufarena Pirkendorf befindet sich östlich des Pirkendorfer Sees am Fuße der Petzen und ist jährlich vom zehnten Dezember bis zum 15. März von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Betrieb. Es gibt eine Kunstschneeloipe (2,5 Kilometer) eine Naturloipe (3,5 Kilometer) sowie eine Naturschneeloipen-Erweiterung von 3,5 Kilometer. In Pirkendorf hat man außerdem die Möglichkeit, Nachtlanglauf zu betreiben, hier wird auf der 2,5 Kilometer langen Kunstschneeloipe bei Flutlicht jeweils am Dienstag, Donnerstag und Freitag gefahren. Hier gibt es eine Laserbiathlonanlage mit fünf Schießplätzen und vier Stück Laserbiathlongewehren. Es finden zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten statt. Gegen vorherige Terminvereinbarung werden Einzel- und Gruppentrainingskurse sowohl für Kinder und für Erwachsene laufend angeboten. Eine Tageskarte kostet für Jugendliche bis 16 Jahren vier Euro und die Saisonkarte 60 Euro, für Erwachsen kostet die Tageskarte sieben Euro und die Saisonkarte 95 Euro.