Der IRONMAN ist nicht einfach nur ein Sportbewerb - für alle, die einmal live dabei waren, bedeutet er einfach "Emotionen pur". Die Explosion der Emotionen geschieht aber allermeist erst am Ende der jeweiligen Rennen: Auf der Finishline.

KLAGENFURT. In diesem Jahr erstrahlt die Finishline in neuem Glanz: Durch die Symbiose mit der Starnacht, der Matakustix-Show und dem Fendrich-Konzert in den Folgetagen konnte ein großes Areal aufgebaut werden und trotzdem verlor die Finishline nicht das Ambiente der besten Jahre.

Tolle Stimmung für die Schnellsten

Mittags füllt sich die Finishline mit einer Schar von Menschen, die auf den Schnellsten des Tages wartet. Die Menge kocht und das Stimmungsbarometer sinkt rund zwei Stunden nicht: Die besten Österreicher, die erste Athletin, die schnellsten Österreicherinnen und Age-Group-Sieger - alle werden gleichermaßen frenetisch in der Klagenfurter Ostbucht empfangen.

Kurze "Pause" am späten Nachmittag

Am späteren Nachmittag verlagert sich die Menge zu großen Teilen wieder auf die Strecke: Während die meisten Freunde und Angehörigen "ihre" Athleten am Rad- und Laufteil anfeuern, begleiten in kleineren Gruppen andere den Freund, Vater oder die Tante ins Ziel und pushen den "Eisernen" über die Finishline.

Finishline-Party ab 21.00 Uhr

Je mehr die Dunkelheit jedoch wieder über Kärnten kommt, desto mehr strömen die Fans auch wieder in Richtung Zielbereich. Ab 21.00 Uhr startet die Finishline-Party dann offiziell: Die Moderatoren heizen den Athleten und Zuschauern so richtig ein, über Großbildschirme können Live-Bilder von der Strecke gesehen werden. Jeder wird hier nun wie ein Sieger empfangen.

Höhepunkt: Der "Last Finisher"

Den großen Höhepunkt bildet dann jedoch das Warten auf den "Last Finisher". Die letzten Kilometer werden von der Finishline aus verfolgt, etliche IRONMAN-Helfer laufen dem Letzten auf der Strecke entgegen und helfem ihm mental am Weg ins Ziel. Je nach Windlage hört der Athlet die tolle Stimmung im Zielbereich teils bereits bis zwei Kilometer vor diesem. Und im Ziel wartet dann meist sogar der Tages-Erste auf den -Letzten, um ihm die Medaille zu überreichen - ein Theater der Emotionen, das mit einem imposanten Feuerwerk sein Ende findet.

Erstmals Prämierung für "letzten Sieger"

Dem aber noch nicht genug: In diesem Jahr bekommt der Letzte sogar eine offizielle Prämierung. Ex-Radprofi Paco Wrolich präsentierte einen Gutschein der Kärnten Werbung für einen Urlaub für zwei Personen, der dem letzten Athleten, der ins Ziel kommt, überreicht werden wird.