In Ferlach wird seit drei Jahren ein großes Multi-Sportzentrum geplant. Dieses Projekt könnte nun noch scheitern.

FERLACH. In Ferlach geht es weiterhin hitzig zu. Am vergangenen Dienstag (14. Dezember 2021) fand in Ferlach eine Informationsveranstaltung für das geplante Sportzentrum mit anschließender Gemeinderatssitzung statt; in dieser wurde das Projekt abgesegnet. Das Sportzentrum soll zwischen Kirschentheuer und Görtschach nördlich der Landesstraße B85 entstehen. Auf 60.000 Quadratmeter sollen fünf Fußballfelder, 250 PKW-Parkplätte, eine Tribüne, eine Kantine sowie eine Speedskating-Bahn entstehen. Es gibt aber noch ungelöste Probleme.

Informationsveranstaltung

Das Sportzentrum ist momentan das Thema Nummer Eins im Rosental. Im Zuge der Planungsarbeiten kam es vermehrt zu Einwänden von Anrainern und Umweltschützer. Daraus entwickelte sich eine Bürgerinitiative (BI), welche mehrfache Kritik am Projekt äußert. Die Initiative nennt sich "Stopp der Bodenversiegelung – Keine Zubetonierung von Ackerflächen – Nein zum Sportzentrum Ferlach in Kirschentheuer", deren Sprecher ist Ernst Agneter. Sie hat zudem eine Petition mit zehn Punkten, die in ihren Augen gegen den Bau der Sportstätte sprechen, ins Leben gerufen. Bis dato ohne Erfolg. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde mit 23 zu vier Stimmen für die Umwidmung von sechs Hektar Ackerflächen in Kirschentheuer gestimmt und die 130 Einwendungen als unbegründet zurückgewiesen. In dieser Informationsveranstaltung wurde hitzig und emotional diskutiert. Vorweg gab es rege Kritik, dass die Veranstaltung zu spät (kurz vor der Gemeinderatssitzung) stattfinden sollte und, dass einige, direkt betroffene BürgerInnen, über die Veranstaltung nicht informiert wurden. Bürgermeister Ingo Appé (SPÖ) rechtfertigt die Veranstaltung: „Ich habe eine Informationsveranstaltung den BürgerInnen versprochen, um alle offenen Fragen in einem Diskurs zu klären, doch, aufgrund des Lockdowns, war ein früherer Termin nicht möglich.“ (Der Lockdowns endete am Sonntag, Dienstag fand die Veranstaltung statt) Außerdem verweist Appé auf eine Überlastung der Post. „Die Einladungen wurden rechtzeitig ausgeschickt, leider erhielten einige BürgerInnen die Einladung erst am Montag beziehungsweise am Dienstag. Zur Weihnachtszeit kann es vorkommen, dass die Post ein wenig überlastet ist.“

Agneter versus Appé

Agneter konnte mit der BI bislang 820 Unterschriften gegen die Errichtung des Sportzentrums sammeln. Seine größten Bedenken äußert er mittels einer Aussendung der BI. Diese sind, dass das Areal nicht im Besitz der Gemeinde ist, dass ein Sportverein dem Bürgermeister mitgeteilt haben soll, dass sie auf ihren bestehenden Platz bleiben wollen und die neue Sportstätte nicht nutzen würden und neu eingetroffene Natur- und Umweltgutachten nicht beachtet werden. Bürgermeister Appé will diese Kritikpunkte nicht einfach so hinnehmen. „Es gibt eine schriftliche Zusicherung mit dem Grundstückbesitzer, es ist aber richtig, dass der Grundstückbesitzer vom Kaufvertrags zurückgetreten ist.“ Die Gemeinde hat bereits Einspruch eingelegt und den Rechtsweg eingeleitet. Appé beteuert außerdem, dass auf den Grundstückeigentümer massiver Druck ausgeübt wurde, um vom Vertrag zurückzutreten. In Bezug auf das Natur- und Umweltgutachten verweist Appé darauf, dass bei einer Umwidmung jeder seine Gedenken einbringen kann, es aber niemanden zustünde, ein Gutachten einzusehen und zu bekämpfen, welches im Rahmen eines behördlichen Verfahrens eingeholt wird. „Ich weiß nicht, was Herr Agneter glaubt, einen Tag nach der Einspruchsfrist zu sagen, mir gefällt das naturschutzrechtliche Gutachten nicht, es wird im Rahmen des Umwidmungsverfahren sowieso veröffentlicht bzw. müssen sämtliche Auflagen eines Gutachtens in den Beschluss einbezogen werden“, sagt Appé. Er bekräftigt weiter, dass die Gemeinde alle Unterlagen, die bis zum Ende der Einspruchsfrist vorlagen, den Bürgern zur Verfügung gestellt wurden, um das Projekt so transparent wie möglich zu gestalten. Zwei Gutachten kamen laut Appé erst später an. Genau die kritisierten Natur- und Umweltgutachten. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurden diese per Beamer auf eine Leinwand projiziert und verlesen. „Das war dann für jeden nachvollziehbar. Wir haben sie halt erst spät, außerhalb des Einspruchsrahmen, bekommen, aber darauf gibt es keinen Rechtsanspruch“, sagt Appé. Des Weiteren kritisiert Appé, dass in 99 % der Einwendungen Eigeninteressen, oder ‚non-sense‘ vorherrschend waren, wie in etwas, dass der Alpenkammmolch durch den Bau sein natürliches Habitat verlieren würde, was laut Appé aber äußert absurd ist, da es diesen in Kirschentheuer gar nicht gibt, weil die benötigten Feuchtraum-Gebiete nicht vorhanden sind. Auch die 60.000 Quadratmeter Bodenverbauung kontert Appé. „Wenn man die vorhandenen Sportplätze wieder zur landwirtschaftlichen Nutzung rückführt, wäre das Projekt ein Nullspiel".

Problem Sportstätten

Der Pachtvertrag des Platzes der DSG Ferlach läuft im Jahre 2030 aus und der Eigentümer möchte auf keinen Fall mehr verlängern. Darüber hinaus sind die Kantinen beider Vereine in einem maroden Zustand. „Problematisch wird es, sollte in Kirschentheuer nichts entstehen. Dann steht die DSG ohne Heimstätte da“, erklärt Appé. Darüber hinaus gibt es das Problem, dass es beim ATUS-Platz keine Erweiterungsflächen gibt, da man sich in einem Siedlungsgebiet befindet. „Es gibt kaum Parkplätze, das Verkehrskonzept ist bereits in die Jahre gekommen und die Anrainer aus Ressnig beschweren sich regelmäßig, dass die Straßen zugeparkt sind“, sagt Appé. Zur allgemeinen Situation um die Sportstätten konsterniert Appé: „Die Sportstätten sind total heruntergefahren, wir sind diesbezüglich Schlusslicht in der Region und warum ein Verein aus finanziellen Gründen oder Sponsorentätigkeit eine andere Zielsetzung hat, ist die Entscheidung des Vereins, aber dafür werden sie auch die Konsequenzen tragen müssen“.

Heimatlos?

Im Zuge der Informationsveranstaltung kündigt Bürgermeister Appé an, die Präsidentschaft des ATUS Ferlachs zurückzulegen. „Wenn wirklich so entschieden wird, dann kann ich als Präsident das so nicht mittragen, weil ich sage, über 20-30 Jahre gesehen, hat das keine Zukunft, das ist nicht mein Weg und dann kann ich dort kein Präsident sein.“, verlautbart Appé. Der Bürgermeister bestätigt ebenso, dass, sollte die DSG keine Spielstätte mehr haben, sich der ATUS bereit erklärt hat, dass die Spiele gerne am ATUS Platz ausgetragen werden dürfen. Armin Deomic, Obmann des ATUS Ferlachs bestätigt dies und gibt darüber hinaus zu verstehen, dass die gesamte Problematik nichts mit dem Verein DSG zu tun hat. „Wir wollen eine gemeinsame Lösung finden, bei dem beide Vereine und auch der Nachwuchs profitiert“, gibt Deomic zu verstehen. Er kritisiert, dass das erste offizielle Gespräch mit dem Bürgermeister erst drei Tage vor der Gemeinderatssitzung stattgefunden hat. „Uns war nicht alles klar, wir wurden bis auf den Samstag vor der Sitzung nie wirklich auf ein Gespräch eingeladen. Es gab keinen Finanzierungsplan und kein schlagkräftiges Zukunftskonzept für die einzelnen Vereine“, erklärt Deomic. Resümierend sagt Deomic: „Wir haben aktuell einfach keinen Handlungsbedarf, die sanitären Einrichtungen werden gerade - und Teile des Sportplatzes wurden bereits saniert, wir sagen nicht, dass wir prinzipiell gegen das Sportzentrum sind, wir sehen nur keinen Handlungsbedarf aktuell umzuziehen“, sagt Deomic abschließend. Man darf auf die Vorstandsitzung, Mitte Januar gespannt sein, in dieser soll dann entschieden werden, wie es weiter geht. Der andere direkt betroffene Ferlacher Verein, die DSG Ferlach, hofft weiter darauf, dass das Projekt umgesetzt wird. „Wir von der DSG sind nach wie vor für die Errichtung der Sportstätte und hoffen, dass sie kommt. Weil es einfach sinnvoll für die gesamte Region ist. Wenn es nicht zustande kommen würde, steht in den Sternen, wie es weiter geht. Wir befürworten auf alle Fälle das Projekt“, sagt Ogris, Obmann der DSG Ferlach. Des Weiteren verweist Ogris auf die Wichtigkeit des Projekts für die gesamte Jugendsportarbeit der Region. „Man darf in dem gesamten Zusammenhang sich nicht nur auf die Problematik mit den Anrainern versteifen, sondern vielleicht auch die Ferlacher Jugend ins Auge nehmen. Die Sportstätte wäre eine neue sportliche Heimat für hunderte Kinder aus der Region“, gibt Ogris abschließend zu verstehen. Appé resümiert abschließend: „Wenn wir das Projekt so umsetzten können, würde mich das sehr freuen. Weil es wirklich ein tolles Zukunftsprojekt wäre, aber wenn die Mehrheit der Ferlacher und der Vereine das so nicht wollen, dann werden wir uns das nicht antun. Mit dem Geld können wir andere Sachen auch verwirklichen. Wir werden das nicht mit aller Gewalt durchboxen, wenn es möglich ist, machen wir es, wenn alle dagegen sind, lassen wir es.“