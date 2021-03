KLAGENFURT/NORTH DAKOTA. Conny Wohlfahrt, die mit ihrem Sportstipendium derzeit in Amerika, genauer gesagt an der Universität North Dakota weilt, zeigte dass sie auch Crosslaufen kann. Bei den Cross Country Conference Championships der Summit League holte sie sich in Macomb/Illinois über die sechs Kilometer den ausgezeichneten elften Gesamtrang. Die LAC Klagenfurt-Athletin wurde als schnellster Freshman der Conference mit dem Newcomer of Championships-Titel ausgezeichnet. Ihr Crosslauf-Team holte sich den ausgezeichneten zweiten Rang. Bereits am vergangenen Wochenende startete in Missouri die Freiluftsaison.