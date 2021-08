Tausende Fußball-Fans werden live dabei sein, wenn sich am 8. August im ausverkauften Klagenfurter Wörthersee Stadion die Mannschaften von Real Madrid und AC Milan ein Stelldichein geben. Für Stadionbesucher gibt es einige wichtige Informationen.

KLAGENFURT. Die Anreise mit der Bahn/Zug mit Ausstieg an der Haltestelle „Klagenfurt West“ oder „Klagenfurt Lend“ ist für Besucher aus ganz Kärnten um 11 Euro Hin- und Retour (Kinder 6 Euro) möglich. Ab 13.30 Uhr werden die Kapazitäten von Lienz bis Friesach erhöht (30 Minuten Takt). Das Gleiche gilt für die Abreise zwischen 21 und 22.30 Uhr. Der kostenlose Shuttledienst kann ab „Klagenfurt West“ zum und vom Stadion in Anspruch genommen werden. Die ÖBB/Postbusse bieten aus den Regionen einen Bustransfer direkt zum/ab Busparkplatz des Wörthersee-Stadions an.

Am Veranstaltungstag berechtigt die Eintrittskarte zur kostenlosen Nutzung der Linienbusse der Stadtwerke zum/vom Stadion in der Zeit von 14 bis 22 Uhr. „Ein toller Service, den man auf jeden Fall nutzen sollte. So muss man sich als Stadionbesucher weder über das erhöhte Verkehrsaufkommen, eventuelle Staus oder Parkmöglichkeiten Gedanken machen“, appelliert Klagenfurts Verkehrsreferentin Sandra Wassermann an alle Fußballfans, die Öffis zu nutzen.

Weiters können die kostenlosen Shuttlebusse zwischen 14 und 22 Uhr von den Stationen Autobahnzubringer A2, Minimundus P&R & Wiese gegenüber Minimundus genutzt werden. Im Shuttle-Bus gilt Maskenpflicht (MNS).

ANREISE MIT DEM PKW

Aufgrund umfangreicher Verkehrsmaßnahmen rund um das Wörthersee Stadion wird empfohlen, einen der Auffangparkplätze bzw. den kostenlosen Shuttle-Zubringer ab 14 Uhr von diesen Parkplätzen zum Stadion und nach dem Spiel retour zu nutzen! Ab 14 Uhr verkehren die Shuttlebusse im 10 Minuten Takt.

Folgende Parkmöglichkeiten stehen ab 14 Uhr zur Verfügung:

1) Autobahnparkplatz A2 Klagenfurt – St. Martin

Einweisung durch Ordnerdienst – kostenloser Shuttledienst ab 14 Uhr!

2) Minimundus P&R

3) „Wiese“ Villacher Straße (vis-a-vis Minimundus)

4) Lakeside Park (kostenlos – kein Shuttledienst, Stadion fußläufig erreichbar)

5) sämtliche Parkhäuser in der Innenstadt (kostenpflichtig)

6) Messe Klagenfurt (1400 Parkplätze, Tagespreis 5 Euro)

Rund um das Stadion werden zahlreiche Straßen und Zufahrten gesperrt sein – auch kurzfristige Sperren aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen oder Fanmärschen können vorkommen.

Mit dem PKW können nur jene zum Stadion zuzufahren, die im Besitz einer gültigen Parkkarte für einen der Stadionparkplätze sind. Direkt beim Stadion sind keine öffentlichen Parkplätze verfügbar bzw. ist mit umfangreichen Staus zu rechnen. Ab 15 Uhr tritt einen großräumige Anrainerschutzzone in Kraft, das Parken ist dann nur noch mit einer Anrainervignette erlaubt.