Die Austria Klagenfurt startet am Freitag (19 Uhr) gegen BW Linz in die neue Saison. Für Trainer Robert Micheu ist der Aufstieg in die Bundesliga heuer Pflicht. Im WOCHE-Interview spricht er über die Konkurrenz im Titelkampf, Neuverpflichtungen und die Entwicklungen rund um die neue Vereinsführung in Waidmannsdorf.



WOCHE: Im letzten Jahr habt Ihr euch selbst in die Rolle des Titelanwärters gespielt. Heuer sind die Blicke von Beginn an nach Klagenfurt gerichtet ...

ROBERT MICHEU: Das stimmt, für die Spieler und das Trainerteam ist es eine neue Situation. Wir sind sicher die Favoriten, müssen Woche für Woche die entsprechenden Leistungen bringen. Nach der letzten Saison - wir sind meist sehr dominant aufgetreten - würde ich schon sagen, dass der Aufstieg heuer Pflicht ist.

Wer werden die größten Konkurrenten um den Titel sein?

Innsbruck und Liefering. Auch unser erster Gegner, Blau Weiß Linz, könnte heuer so überraschen wie wir es letztes Jahr geschafft haben.

Ist die Kaderplanung schon abgeschlossen?

Über die Kontakte der Vereinsführung schauen wir natürlich immer nach neuen Optionen. Ich bin mit dem Kader aber zufrieden. Wir können so in die Saison starten.

Zan Pelko musste als bester Torhüter der Liga den Verein verlassen. Warum dieser Schritt?

Er hatte von Anfang an nie so einen großen Stellenwert, wurde auch oft kritisiert. Dann hat er aber eine tadellose Saison gespielt. Die Vereinsführung hat sich aber trotzdem entschieden mit Philipp Menzel einen jungen Deutschen zu holen.

Trainer Robert Micheu, die Neuzugänge Philip Menzel, Kwabe Schulz, Thorsten Mahrer und Co-Trainer Sandro Zakany (von links)

Wie sehr sind Sie in die Transfer-Entscheidungen eigentlich eingebunden?

Es läuft natürlich einiges über die Vereinsführung, ich bringe mich aber immer ein wo ich nur kann - so auch bei den Verpflichtungen von Mahrer, Cvetko und Pink. Da freut es mich natürlich umso mehr, dass mit Cvetko und Pink zwei Kärntner neu im Kader sind. Kwabe Schulz habe ich davor aber nicht wirklich gekannt.

Was kann man sich von Heimkehrer Markus Pink erwarten?

Wir haben genau so einen Spieler gebraucht. Er ist zwar nicht der Auffälligste, weiß aber immer wo er als Stürmer stehen muss um gefährlich zu werden. Die Chancenverwertung war in der letzten Saison oft auch ein Problem.

Im Cup durften Markus Pink und Oliver Markoutz im Sturm ran. Mit Pecirep, Hadzic und Jaritz warten drei weitere auf ihre Chance. Werden Sie sich festlegen oder rotieren?

Wer am besten trainiert wird auch spielen. Wir werden aber sicher nicht jede Woche rotieren. Unser Vorteil durch die große Auswahl ist sicher, dass wir mit den fünf möglichen Wechseln so auch immer neue Qualität für die Offensive eintauschen können.

Markus Pink (vorne) und Thorsten Mahrer

Welche Neuen haben sich für einen Start gegen Linz empfohlen?

Mit Thorsten Mahrer kann man sicher rechnen. Er wird sehr wichtig in der Defensive sein und das Team weiterbringen. Auch Christopher Cvetko ist ein wichtiger Spieler, der im Mittelfeld etwas defensiver denkt als der Rest. Im Tor würde ich Philip Menzel nicht automatisch den Vorzug geben. Rico Sygo hat auch schon im Cup gespielt und in der Vorbereitung gute Leistungen gebracht.

Welche jungen Kärntner werden heuer mehr Einsatzminuten bekommen?

Florian Freissegger hat schon im Vorjahr gespielt, ist sicher auch für heuer ein Thema. Auch Fabio Markelic (Anm.: erstes Profi-Tor im ÖFB-Cup gegen Stadl Paura) wird seine Chancen bekommen - was nicht einfach wird, weil wir im Mittelfeld sehr gut aufgestellt sind. Aus unserem eigenen Nachwuchs hat sich auch Alexander Killar empfohlen.

Fabio Markelic aus Reichenau traf im ÖFB Cup zum ersten Mal im Austria-Dress

Wird sich eure Spielanlage im Vergleich zur Vorsaison verändern?

Wir werden noch aggressiver gegen den Ball sein, legen noch mehr Wert auf das Pressing. Auch durch die fünf möglichen Wechsel können wir den Gegner noch mehr unter Druck setzen.

Bleiben Sie neben dem Trainerposten auch ihrem Job als Sportartikelverkäufer treu?

Ja, da wird sich nichts ändern. Ich mache die Arbeit gerne, die acht Stunden sind kein Problem. Außerdem habe ich so einen zusätzlichen Draht zu den Fans, höre mir gerne Meinungen an. Da sind oft sogar Sachen dabei, die nicht uninteressant sind.

Ihre Meinung zu den Entwicklungen bei der Austria abseits vom Fußballfeld?

Die Entwicklungen sind alle sehr positiv. Man hat Leute gefunden, die den Fußball wirklich ernst nehmen und professionell handeln. Da würde ich mir oft auch mehr Unterstützung von der Stadt erwarten - nicht finanziell, sondern mit Blick auf unsere Möglichkeiten rund ums Stadion. Es soll sich nicht nur um Konzerte oder Bäume drehen.

Wie sieht der ideale Auftakt am Freitag gegen Linz aus?

Wir freuen uns alle, dass es endlich wieder losgeht. Wie gesagt könnte Linz heuer überraschen und ist nicht zu unterschätzen. Aber mit unserem Saisonziel wollen wir natürlich mit drei Punkten starten.

Interview: Stefan Plieschnig

SK Austria Klagenfurt



Tor: Philipp Menzel, Rico Sygo, Kristijan Kondic

Verteidigung: Kosmas Gkezos, Maximiliano Moreira, Kwabe Schulz, Alexander Killar, Florian Freissegger, Thorsten Mahrer, Ivan Saravanja

Mittelfeld: Patrick Greil, Okan Aydin, Mc Moordy King Hüther, Christopher Cvetko, Markus Rusek, Mersei Dieu Nsandi, Philipp Hütter, Fabio Markelic

Angriff: Florian Jaritz, Oliver Markoutz, Darijo Pecirep, Markus Pink, Benjamin Hadzic

Trainerteam: Robert Micheu (Cheftrainer), Thomas Lenuweit (Tormanntrainer), Martin Lassnig (Co), Sandro Zakany (Co/Team-Manager)

Spielplan zum Auftakt: