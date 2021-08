Am 24. Juli 2021 fand das achte KLC-Meeting in der Leopold Wagner Arena statt. Bei idealen Wettbewerbsbedingungen konnten sich die Athleten in unterschiedlichen Wettbewerben messen.

KLAGENFURT. Die Teilnehmer zeigten durch die Bank sehr gute Leistungen. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen der Master Athleten Valentin Topitschnig (M.70 KLC) und Oliver Münzer (M.50 Villach). Topitschnig, oftmaliger österreichischer Meister und Rekordhalter in 400m, ist in der österreichischen Bestenliste führender in 100m, 200m, 400m und 800m. Mit seiner 800m Zeit von 2.41,85 ist er im World Master Ranking auf dem sechsten Platz und im Europa Master Ranking auf dem dritten Platz. Münzer, ehemaliger KLC Athlet, welvcher jetzt für Villach startet, hat beim KLC Meeting M.50 über 400m gleich drei Rekorde in M.40, M.45 und M.50, mit der Zeit von 54.75sek. aufgestellt. Somit ist Münzer Führender in der Ö-Bestenliste und im Masters World Ranking auf Platz vier und im Europa Masters Ranking auf Platz zwei. Beide Kärntner Athleten sind somit in der Spitze der Master Weltklasse angekommen.