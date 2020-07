Die Kärntner Designerin Gabriela Urabl öffnet zum zweiten Mal einen Pop-up-Store in Pörtschach.

PÖRTSCHACH, KLAGENFURT (chl). Zum zweiten Mal installiert die Klagenfurter Designerin Gabriela Urabl einen „Dirndlherz Pop-up“ in Pörtschach, diesmal im Hotel Schloss Leonstain.

Im Pop-up-Store präsentiert sie Kleider ihres Labels „Dirndlherz“, extravagante Accessoires und serviert auch kühle Drinks im exklusiven Ambiente des Schlosses. „Es darf probiert, gustiert und geshoppt werden“, lädt Urabl ins Schloss.

Der Pop-up-Store ist in den Bar- und Salon-Räumlichkeiten untergebracht, wo Urabl auch ein Schloss-Bar-Shooting unter dem Motto „Dirndlherz bewegt am Wörtheersee“ durchführen will.

„Zum Shooting sind alle Damen eingeladen, die in einem Dirndlherz-Outfit in edlem Ambiente posieren möchten. Gefragt dabei ist Mobilität statt Stillstand: Lachen, Tanzen, Springen ... bewegt am Wörthersee.“

Öffnungszeiten des Dirndlherz-Pop-Up: 28. Juli bis 24. August, Dienstag bis Sonntag, jeweils 12 bis 21.30 Uhr.