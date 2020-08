Tourismus Region und Stadtmarketing Klagenfurt veröffentlichten den ersten gemeinsam bespielten Blog.

KLAGENFURT. Tourismus Region und Stadtmarketing Klagenfurt schufen den - österreichweit ersten von beiden Organisationen gemeinsam bespielten - Blog: blog.visitklagenfurt.at.

Ziel ist, für Gäste und einheimische Interessantes und Relevantes gleichermaßen zu liefern.

Wöchentlich werden mindestens zwei neue Blogbeiträge veröffentlicht, die Klagenfurt in allen Facetten zeigen.

Aktuell zu lesen sind etwa die Beiträge "10 Dinge, die man in Klagenfurt gesehen haben muss", "9 besondere Geschäfte in der Innenstadt von Klagenfurt" oder "10 Adressen für richtig gutes Essen in Klagenfurt".

Das Projekt ist Teil eins der im Frühjahr von Stadtmarketing und Tourismus gemeinsam erarbeiteten Contentmarketing-Strategie, bei der nach innen sowie nach außen die Landeshauptstadt mit ihren Stärken, Besonderheiten und oftmals unentdeckten Vorzügen sichtbar gemacht wird. Fünf Redakteurinnen bzw. Redakteure und vier Videographen gehören zum Kernteam sowie jeweils zwei Mitarbeiter von Tourismus und Stadtmarketing.

„Das Projekt ist unser gemeinsames Herzensanliegen. Dass wir so rasch und in dieser Qualität starten konnten, freut uns besonders“, erklären Inga Horny (Stadtmarketing) und Helmuth Micheler (Tourismus) unisono. „Aktuell wird an der neuen – ebenfalls gemeinsamen Website – gearbeitet, die wir Ende November freischalten werden - mit der neuesten Technologie und dynamisch zusammengesetzt, um sowohl die touristischen wie auch Stadtmarketing-Zielgruppen optimal abholen zu können.“

ZUR SACHE

Redaktionsteam visitklagenfurt-Blog

Chefredaktion: Martina Valentinitsch und Martina Karulle

Redakteure: Isabella Schöndorfer, Johanna Wohlfahrt, Gudrun Zacharias, Johannes Wouk, Richard Groier-Bleiweis

Videographen: Wolfgang Sendlhofer, Lukas Dürnegger, David Hofer, Wolfgang Handler