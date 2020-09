Die Kärntner Industrie setzt auf ein neues Serviceangebot und möchte Unternehmen damit eine unkomplizierte Unterstützung in Gesetzesfragen bieten.

KÄRNTEN. Die Onlineplattform gesetzesradar.at ist das neue Serviceangebot der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Kärnten. Spartenobmann und Geschäftsführer von cms electronics Klagenfurt Miachel Velmeden, hat dieses Gesetzesradar für 400 Kärntner Industriebetriebe installiert: „Unsere Mitgliedsbetriebe sind bei der Umsetzung von Projekten mit einer Vielzahl an Gesetzen und Vorschriften konfrontiert. Diese schaffen oftmals unnötige Probleme, die im Vorfeld nicht erkennbar waren, und sind in manchen Fällen so gravierend, dass sie für das Scheitern verantwortlich sind.“

Zuverlässige Unterstützung bei Gesetzesfragen

Über die Onlineplattform können Mitgliedsbetriebe Fragen zu gesetzlichen Vorschriften auf Ebene der Gemeinde, dem Land, dem Bund und der EU stellen und auf Probleme mit Vorschriften und Gesetzen aufmerksam machen. Die Anfrage wird geprüft und anschließend Kontakt zum zuständigen Experten in der Wirtschaftskammerorganisation hergestellt. So können Lösungswege gefunden oder Gesetzesänderungen ausgearbeitet werden. „Während, aber auch nach der Covid19-Krise ist es hoch an der Zeit, dass wir zusammen mit der Verwaltung gesetzliche Hürden aus dem Weg räumen. Damit sollen unsere Kärntner Industriebetriebe durchstarten und möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin sichere und attraktive Arbeitgeber sein“, sagt der Spartenobmann.