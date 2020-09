Klagenfurter City bekommt ein neues Illy-Café im Gebäude des neuen Hotels Moser-Verdino.

INNENSTADT. Italienisches Flair sowie Cappuccino und Co in der Klagenfurter Innenstadt: Das Unternehmen "Lilihill" (Retail & Commerce) bringt das Triestiner Kaffee-Traditionsunternehmen "illy caffé" in die Landeshauptstadt. Im Erdgeschoss des neuen Hotels "Moser Verdino", in der Burggasse 9/Ecke Domgasse, wird ein Stück Italien einziehen. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2021 geplant.

Österreichischer Franchisenehmer ist Suleyman Mehmetoglu, der bereits zwei originale "illy caffé" im Herzen von Wien betreibt. Konzept, Ausstattung, Design und Kaffee selbst kommen direkt aus der Firmenzentrale in Triest. Derzeit ist man mit dem Lilihill-Team inmitten der Bau- und Ausstattungsplanung. Nach Abschluss der finalen Planungen und behördlichen Bewilligung will man zügig mit dem Umbau beginnen, um eine Eröffnung im Frühling 2021 möglich zu machen.

Angeschlossen an die italienische Kaffeebar wird auch ein Illy-Shop sein.

"illy caffé" ist ein italienisches Familienunternehmen, das 1933 in Triest gegründet wurde. Bis heute hat das Unternehmen ein erklärtes Ziel: den besten Kaffee der Welt anzubieten.