Das Automatisierungs-Unternehmen "Hatec" errichtet im Gewerbegebiet am Klagenfurter Südring ein neues Kompetenzzentrum.

KLAGENFURT-SÜDRING. Die "Hatec Automatisationsges.mbH" baut am Klagenfurter Südring ein neues Kompetenzzentrum. Der Bau wird zugleich der neue Firmensitz sein, in der Nähe des aktuellen Standortes am Südring, und soll Ende des Jahres bereits bezogen werden. Rund zwei Millionen Euro werden in das Gebäude mit 920 Quadratmeter Nutzfläche investiert.

Der zweistöckige neue Firmensitz wird mit modernen Büros, Simulations-Studios und einem Roboter-Labor ausgestattet. Hatec steht für Automatisierungslösungen für industrielle Anwendungsbereiche.

Für die Planung und Baurealisierung ist der oberösterreichische Bauunternehmer Peneder verantwortlich.

Klagenfurt als Innovationsträger

Die Kunden des Unternehmens kommen aus aller Welt, dennoch entschied man sich, am Standort Klagenfurt zu bleiben. Hatec-Geschäftsführer Björn Kraiger dazu: "Die Entscheidung fiel auf den Standort Klagenfurt, da wir diesen als Innovationsträger stützen wollen. Am neuen Firmensitz können wir unser Know-how gänzlich ausschöpfen und ein Kompetenzzentrum für die ,digitale Fabrik' der Zukunft aufbauen. Zudem eröffnet uns der Neubau die Möglichkeit, jährlich um ein bis zwei Mitarbeiter zu wachsen.“

Digitale Anlagen-Zwillinge

Am neuen Standort werden Forschung, praxisnahe Ausbildung und Verwaltung unter einem Dach gebündelt. In den Simulations-Studios werden Produktions- und Logistikprozesse programmiert, visualisiert und optimiert. Das Resultat sind digitale Anlagen-Zwillinge, die es ermöglichen, komplexe Industrieanlagen virtuell in Betrieb zu nehmen.

„Mit dem Neubau setzen wir einen großen Meilenstein in unserer über 30-jährigen Unternehmensgeschichte. Für die Umsetzung unserer Vorstellungen haben wir mit Peneder den idealen Partner gefunden, der uns mit einem maßgeschneiderten Konzept begeistert hat. Dank des Komplett-Angebotes können wir uns voll und ganz auf unser Kerngeschäft konzentrieren“, betont Co-Geschäftsführer Jens Felix Kraiger.