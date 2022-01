Die Spatzen haben es schon längere Zeit von den Dächern gepfiffen, nun ist es jedoch traurige Gewissheit: Die beliebte Häuslbauermesse in Klagenfurt findet in diesem Jahr pandemiebedingt nicht statt.

KLAGENFURT. Die gesetzliche Lage lässt es leider nicht zu, die äußerst und allseits beliebte Häuslbauermesse, die vom 18. bis zum 20. Februar 2022 in Klagenfurt stattgefunden hätte, so durchzuführen. Die aktuell gültige Verordnung erlaubt Indoor-Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze für maximal 25 Personen mit FFP2-Maske. Unter diesen Voraussetzungen seien Messen nicht durchführbar, erklären die Verantwortlichen.

Neues Format entwickelt

Dennoch haben die Kärntner Messen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den angehenden Häuslbauern eine Plattform zu bieten. Trotz der herausfordernden Zeiten freut sich die Messe darüber, dass parallel bereits ein neues Ausstellungsformat entwickelt wurde. So findet heuer erstmals vom 1. bis zum 3. April die Freizeitmesse mit der Auto & Bike, sowie der Baumesse statt. Natürlich darf auch das beliebte Frühlingsfest mit Vergnügungspark in diesem Reigen nicht fehlen, das mit seinen Fahrgeschäften viele Kinderherzen höherschlagen

lässt.

Impuls für Kärntens Bauwirtschaft

Dazu die Bereichsleiter Karl Platzer und Almir Slamnik von den Kärntner Messen: "Zu diesem neuen ´Alternativformat´ haben uns zahlreiche Gespräche mit Ausstellern und Branchenvertretern bewogen, die einen Impuls für die Kärntner Bauwirtschaft im Frühjahr für essentiell erachten. Durch die Investitionen der Besuchern im Süden Österreichs und dem Alpen-Adria-Raum wird die Wirtschaft jährlich angekurbelt und sichert regionale Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft."