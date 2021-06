Seit einem Jahr ist die Klagenfurter Stadtmarketing-Chefin Inga Horny in Amt und Würden. Mit uns spricht sie über die Transformation der Innenstadt und welches Potenzial die Leerstände haben.

Frau Horny, Sie hatten keinen einfachen Start in Ihrer Funktion als Chefin des neu gegründeten Klagenfurter Stadtmarketings.

Corona hat einiges schwieriger gemacht, aber letztlich haben wir das erste Jahr ganz gut überstanden. Die GmbH konnten wir etwas später als geplant erst im Mai 2020 gründen und unsere eigenen Büroräumlichkeiten haben wir erst vor wenigen Wochen bezogen. Bis Februar 2021 waren wir in einer Büroeinheit mit dem Tourismusverband – was allerdings nur Vorteile für mich hatte. Wir konnten uns sehr gut kennenlernen und wichtige Projekte gemeinsam umsetzen – wir sind als Organisation zusammengewachsen.

Die ersten drei Monate des heurigen Jahres waren geprägt vom Wahlkampf. Wie hat sich das auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Wir waren ein wenig im luftleeren Raum, weil wir keinen Ansprechpartner hatten, alles war im Umbruch, im Aufbruch – jetzt geht die Arbeit wieder richtig los.

Wie ist die Zusammenarbeit mit dem neuen Wirtschaftsstadtrat Max Habenicht?

Da Max Habenicht selbst Unternehmer in der Innenstadt ist, kennt er die Probleme der Innenstadtkaufleute sehr gut; er ist außerdem in der IG engagiert und daher sind wir froh, von seinem Input zu profitieren.

Apropos Innenstadt: Die Leerstände sind ein heißes Eisen. Trauen Sie sich das anzugreifen?

Das Thema ist einfach erklärt: Klagenfurt hat eine Innenstadt, die unverhältnismäßig groß ist. Sie ist zweimal so groß wie die Innenstadt von Salzburg, sie ist auch größer als die Grazer Innenstadt. Logischerweise gibt es da auch mehr leere Flächen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass es viele freie Flächen gibt, die der Handel nicht mehr braucht. Den Handel gibt es erst seit 1848, davor gab es Märkte, Zünfte und Handwerk. Erst ab den 1950ern hat der Handel einen echten Boom erlebt und hat sehr viele, sehr große Flächen in Anspruch genommen. Mit dem Auftauchen der Einkaufszentren am Stadtrand bekam der Handel seinen ersten Tiefschlag. Zu diesem Zeitpunkt sind schon die ersten Leerflächen entstanden. Jetzt entstehen Leerflächen wegen des Onlinehandels. Aber mit diesen Flächen wird etwas passieren – und es muss nicht unbedingt wieder der Handel einziehen.

Sondern?

Es gibt weltweit viele kreative Konzepte – etwa barrierefreie Wohnungen oder Co-Trading-Places, Gesundheitszentren usw. Es ist eine Frage des Blickwinkels: Ich nenne es nicht Leerstände, sondern Potenzialflächen.

Wie viele Potenzialflächen gibt es derzeit in Klagenfurt?

Im Moment etwa 113. Dazu zählen nicht nur Handelsflächen, auch Gastronomie- und Büroräume. Eines muss man an dieser Stelle aber festhalten: Etwa 50 Prozent dieser Flächen stehen dem Markt gar nicht zur Verfügung.

Wieso nicht?

Einerseits, weil die Eigentümer – aus welchen Gründen auch immer – gar nicht vermieten möchten. Darauf haben wir keinen Einfluss. Andererseits sind die großen Flächen derzeit am Markt nicht gefragt. Andere Flächen sind in einem derart desolaten Zustand, dass sie natürlich kein Mensch haben möchte. Wieder andere entsprechen nicht den geltenden Standards hinsichtlich Barrierefreiheit oder Arbeitsrecht.

Große Flächen sind also nicht mehr gefragt. Erleben wir dann vielleicht ein Comeback des kleinen Handwerks in der Innenstadt?

Es ist seit einiger Zeit ein Revival des Handwerks spürbar. Auch Repaircafés boomen, Menschen kaufen nicht einfach neue Produkte, sondern lassen die alten reparieren. Die unternehmergeführten Parfümerien kommen zurück. Kreative Unternehmer, die nicht standardisierte, nicht internettaugliche Produkte anbieten, faire Labels – das sind alles Themen der Generation Y, die jetzt immer mehr in den Fokus rücken.

Welche Veranstaltungen sind für heuer geplant, um Menschen in die Innenstadt zu locken?

Mit den DonnerSzenen ist uns etwas Gutes gelungen und das werden wir auch heuer fortsetzen. Weiters bringen wir uns mit eigenen Veranstaltungen bei den vom Tourismusverband ins Leben gerufenen Tagen der Alpen-Adria-Küche ein. Wir sind sehr intensiv in das Bachmann-Thema involviert. Es gibt ein Konzept für ein neues Sommerfest, für einen anrainerfreundlichen Kunsthandwerksmarkt am Lendhafen und für die Winter-DonnerSzenen, die als ruhiger Gegenpol zum bunten Treiben am Christkindlmarkt die Innenhöfe wieder in den Mittelpunkt rücken sollen.