Bereits zum zweiten Mal meldete die Klagenfurter SNB Trockenbau GmbH am 5. März Insolvenz an. 18 Arbeitnehmer sind betroffen. Am Landesgericht Klagenfurt wurde auch ein Konkursverfahren über den Hausbetreuer Mario Eller aus Grafenstein eröffnet.



KLAGENFURT, GRAFENSTEIN. Schon im Jahr 2018 konnte die Klagenfurter SNB Trockenbau GmbH ihren Zahlungspflichten nicht nachkommen. Damals kam es zum Abschluss eines 20-prozentigen Sanierungsplanes. Nun wurde am Landesgericht Klagenfurt erneut ein Konkursverfahren über die Baufirma eröffnet.

Am selben Tag gab auch der Unternehmer Mario Eller aus Grafenstein seine Insolvenz bekannt. Das auf Hausbetreuung spezialisierte Unternehmen beschäftigte bis Ende Feber nur mehr einen Arbeitnehmer. Über die Höhe der Schulden herrscht noch Ungewissheit.

In beiden Fällen können bis zum 24. März Gläubigerforderungen über den Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) angemeldet werden (klagenfurt@akveuropa.at).

Quelle: AKV Europa