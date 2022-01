KLAGENFURT. Seit 3. Jänner 2022 begrüßt Dr. Eva Reichstamm ihre kleinen Patientinnen in ihrer neuen Praxis in der Villacher Straße 1d. Die Klagenfurterin hat sich den Traum von ihrer ersten Ordination, der Kinderpraxis Dr. Eva Reichstamm, erfüllt. Mit viel Fachwissen und Sorgfalt kümmert sie sich um alle Belange als Wahlärztin um Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. "Ich beginne bereits in der Schwangerschaft mit Mutter-Kind-Gesprächen", sagt die Fachärztin, die selbst Mutter von zwei Kinder ist. Ziel dieser Gespräche ist es, Vertrauen und Bindung von Beginn an aufzubauen.

Umfangreiche Untersuchungen

Dr. Eva Reichstamm ist seit Jahren am ELKI Klagenfurt tätig, sie arbeitet an zwei Tagen der Woche am ELKI Klagenfurt. "Die Nachsorge von den Frühchen an der Frühchen-Station zählt hier u. a. zu meinen Aufgaben. Dabei handelt es sich um den Bereich der Entwicklungsdiagnostik. Ich beobachte wie sich die Kinder entwickeln", sagt die Klagenfurterin. Hier spannt sich der Bogen zur ihrer Praxis. Besonders viel Zeit nimmt sich Reichstamm bei den Mutter-Kind-Passuntersuchungen (MKP). "Die Untersuchungen bei mir sind sehr ausführlich und das ist auch wichtig. Mir liegt beispielsweise sehr viel daran, dass ein Kind ohne Defizite in die Schule gehen sollen. Um hier vorzusorgen, braucht es einfach Zeit bei der Mutter-Kind-Passuntersuchungen", sagt Reichstamm.

Auch online für Patienten erreichbar

Die erfahrene Fachärztin scheut sich auch nicht davor, Tabuthemen anzusprechen. Einmal im Monat sind Elternabende geplant, bei denen Themen wie Plötzlicher Kindestod oder ein Erste-Hilfekurs, damit man im Notfall weiß, wie ein Kind richtig reanimiert wird, angesprochen werden. In Deutschland sind digitale Sprechstunden von Ärzten weit verbreitet. Reichstamm will dieses Service für ihre Patienten jeden Dienstag in der Zeit von 19 bis 20.15 Uhr anbieten. "In dieser Zeit können Eltern online aber dennoch direkt ihren ärztlichen Rat holen", erklärt Reichstamm.

Covid-Impfung

Mit 17. Jänner können Familien sich eine Covidimpfung lassen. Die Fachärztin steht zur Kinderimpfung. "Der Impfstoff ist sicher und durch die Impfung können schwerwiegende Folgeerkrankungen nach einer Covid-Infektion verhindert werden", sagt Reichstamm, die bereits über Erfahrung als Impfärztin aufweist.