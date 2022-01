Vor genau 100 Tagen trat Philipp Liesnig das Amt des Vizebürgermeisters von Klagenfurt an. Im Interview mit der Woche zieht der Jurist Bilanz.

KLAGENFURT. Die finanzielle Lage der Landeshauptstadt, der Öffentlicher Personennahverkehr, das Hallenbad und der Flughafen - all diese Themen brannten in Klagenfurt, als Philipp Liesnig nach dem überraschenden Rücktritt Jürgen Pfeilers als neuer Vizebürgermeister angelobt wurde. Im Interview lässt der Jurist die vergangenen 100 Tage Revue passieren.

Am Abend des 19. Oktobers 2021 wurden Sie angelobt. Am Tag danach stand um 8 Uhr schon die erste Krisensitzung auf dem Programm.

Philipp Liesnig: Ja, von einer Orientierungsphase war keine Spur, ich musste gleich die Großbaustellen angehen. Am Tag nach der Angelobung war eine Krisensitzung zum Thema Öffentlicher Personennahverkehr angesetzt. Es hatten sich massive Finanzierungsprobleme herauskristallisiert, die Verhandlungen waren ins Stocken geraten. Erfreulicherweise konnten wir das Thema in der Vorwoche abschließen.

Brenzlig ging es dann weiter?

Ja. Ich habe sofort einen Kassasturz initiiert, der ja ein wenig überraschendes und besonders unerfreuliches Ergebnis hatte. Die massiven Finanzprobleme, die wir ja dann schwarz auf weiß hatten, haben sich auf viele Folgeprojekte ausgewirkt.

Wie etwa das Übergangshallenbad?

Dieses hätte acht Millionen Euro gekostet und war nicht ausfinanziert. Wir hätten das irgendwo im Budget unterbringen müssen, was absolut unmöglich war. Ich habe darauf gepocht, das Projekt neu zu denken und so haben wir uns letztlich vom Übergangsbad verabschiedet und einen einstimmigen Beschluss für ein Vitalbad am Südring gefällt, das nun in modularer Bauweise realisiert wird.

Was passiert mit den Rohrer-Gründen gegenüber vom Minimundus, wo das neue Hallenbad ursprünglich hätte gebaut werden sollen?

Dort wird ein Technologie-Park - als Ergänzung zum Lakeside Park - entstehen, wo hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden. Die erste Arbeitsgruppensitzung zu diesem Thema haben wir bereits hinter uns und es haben sich auch schon interessierte Firmen bei uns gemeldet, die sich dort ansiedeln möchten.



Für den Standort "Altes Hallenbad" gibt es einen Ideenwettbewerb

Foto: MeinBezirk.at

hochgeladen von Mirela Nowak-Karijasevic

Was passiert mit dem alten Hallenbad?

Auch hier wurden bereits die nächsten Schritte gesetzt. Wir haben für diesen Standort einen Ideenwettbewerb gestartet.

Ebenfalls eine große Baustelle ist der Flughafen. Hierzu fordert Team Kärnten einen Untersuchungsausschuss. Wie stehen Sie dazu?

Ich hoffe, dass der geforderte U-Ausschuss wirklich dazu dienen soll, einen inhaltlichen Mehrwert zu erzeugen. Die Gefahr besteht natürlich, dass damit für die bevorstehende Landtagswahl politisches Kleingeld gewechselt wird. Das wäre in der jetzigen Situation alles andere als hilfreich.

Die Grünen stellen die Frage, wie wichtig der Flughafen für die Landeshauptstadt überhaupt ist?

Der Flughafen ist jedenfalls ein strategisches Asset. Es geht ja nicht nur rein um den Flugverkehr, sondern um die Infrastruktur und die Betriebe, die sich rundherum ansiedeln können. Es gibt schon konkrete Interessenten für eine Betriebsansiedelung - von Firmen, die den Flughafen und den Flugverkehr brauchen. Bei der Generalversammlung vor wenigen Tagen haben wir viele Themen im Zusammenhang mit den Grundstücken zur Sprache gebracht, die geklärt werden müssen.



Heißes Eisen Aviation City: Wie geht es mit dem Flughafen Klagenfurt und den wertvollen Grundstücken weiter?

Foto: MeinBezirk.at

hochgeladen von Mirela Nowak-Karijasevic

Wie steht es um die geplante Holding, in der künftig alle Unternehmensbeteiligungen der Stadt gebündelt werden und damit das Budget entlasten sollen?

Die Vorarbeiten laufen und sollen bis zum Ende der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden. An den Start geht das Ganz dann am 1. Jänner 2023.

Das große Budgetdefizit wird uns einige Zeit begleiten. Mit welchen Auswirkungen?

Die Zusammenführung der Abteilungen und Beteiligungen bedeutet zwar eine Umstrukturierung, aber Mitarbeiter müssen sich nicht vor Kündigungen fürchten. Auch am Dienstleistungsfaktor für die Bürgerinnen und Bürger wird sich nichts ändern. Nicht zufrieden bin ich mit der Nulllohnrunde, wenn man sich noch ein paar Wochen geduldet hätte, wäre vermutlich ein vernünftiger Abschluss zusammengekommen und wir hätten nachträglich eine sozial gestaffelte Abgeltung der Inflation erreichen können.