Ausweitung der Betriebszeiten am Klagenfurter Flughafen ab nächster Woche. Verbindungen werden erweitert, Nils Witt wird alleiniger Geschäftsführer.

KLAGENFURT. Ab 24. August werden die Betriebszeiten am Klagenfurter Flughafen von 8 bis 20 Uhr ausgeweitet. Das teilte die Lilihill Capital Group heute mit. Mit Oktober 2020 soll es eine weitere Ausweitung der Betriebszeiten geben.

Erweiterung der Verbindungen

Folgendes ist geplant:

Erweiterung der Eurowings-Verbindung nach Köln mit September – auf drei Anbindungen pro Woche.

Start der Anbindung nach Wien (Austrian Airlines) im September mit einer Rotation pro Tag. Über eine Ausdehnung des Flugplanes wird noch verhandelt.

Lauda Motion stellt aufgrund von "Corona" (Reisebeschränkungen) die Verbindung nach Palma de Mallorca mit 28. August vorzeitig ein.

Neuer Geschäftsführer

Derzeit laufen die Arbeiten für den Winterflugplan, der zu einem späteren Zeitpunkt offiziell präsentiert werden soll.Am 1. September wird außerdem Nils Witt zum alleinigen Geschäftsführer des Airport Klagenfurt bestellt. Der Airport-Manager hat am Hamburger Flughafen im Bereich Non-Aviation gearbeitet, zuletzt am Flughafen Münster als Mitglied der Geschäftsführung. Er wurde schon im Jänner 2020 von der Lilihill Capital Group in die Geschäftsleitung des Flughafens Klagenfurt geholt.

Harald Stoutz verlässt die Klagenfurter Flughafen Betriebs GmbH. Er verantwortet in Zukunft den Bereich Projektentwicklung in der Lilihill Real Estate.