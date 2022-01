Tolle Neuigkeiten für alle Fans des "Fachl". Ein neuer Standort kommt ab April dieses Jahres hinzu - und zwar in den City Arkaden. Die beiden Unternehmerinnen dahinter sind eine Mutter und ihre Tochter.

KLAGENFURT. Wer kennt es nicht - das Fachl-Konzept erfreut sich größter Beliebtheit, auch in Klagenfurt. Ab April 2022 kommt das Fachl an einen neuen Standort und zwar in die Klagenfurter City Arkaden.

Mutter und Tochter als Team

Das Konzept baut auf drei Säulen: Fairer Handel, handwerkliche Leidenschaft und Regionalität. Dazu passt auch perfekt, dass das neue Team aus einem erfolgreichen und kreativen Mutter-Tochter-Duo besteht. Uli ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Beraterin mit über 30-jähriger Expertise im Einzelhandel. Tochter Nikki bringt Erfahrung aus dem nachhaltigen und fairen Handel mit und brennt laut eigenen Angaben leidenschaftlich für die Geschäftsidee des Konzepts.