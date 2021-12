Gegenseitige Spaltungs-Vorwürfe um Cashback-Aktion der WKK zwischen Günter Burger und Sylvia Gstättner.

KLAGENFURT. Mit einem Vorwurf konfrontiert der Vizepräsident der WKK Günter Burger (FPÖ) die Wirtschaftskammer: Laut Burger ist die Cashback-Aktion eine "grobe Benachteiligung der Kundengruppe der Ungeimpften". Die Antwort von Wirtschaftsbund-Kärnten-Direktorin Sylvia Gstättner hat nicht lange auf sich warten lassen. In den Augen von Gstättner hat Burger die Aktion nicht verstanden. „Selbstverständlich können auch weiterhin in ihrem persönlichen Aktionsradius eingeschränkte Ungeimpfte online, per E-Mail oder Telefon Gutscheine erwerben und an der Aktion teilnehmen. Die künstliche Aufregung Burgers geht also ins Leere.“ Sie geht mit dem Vizepräsidenten der WKK hart ins Gericht und teilt in einer Wirtschaftsbundaussendung mit, "dass Burger die nicht nur menschenverachtende und Menschenleben gefährdende, sondern auch wirtschaftlich undurchdachte Coronapolitik der FPÖ mittrage."

Wer spaltet hier wen?

Das Budget für die Cashback-Aktion ist auf eine Million Euro beschränkt, der FPÖ Funktionär sieht Ungeimpfte, da das First-Come-First-Serve-Prinzip gilt, benachteiligt. "So dekadent kann ja die Interessensvertretung nicht sein, dass nur noch Wirtschaftsbund-Funktionäre vorgeben, welche Aktionen für die Unternehmer gestartet werden. Als Vizepräsident fordere ich Präsident Mahrer und die Präsidenten der neun Landeskammern auf, dem Gleichheitsgrundsatz Genüge zu tun. Wenn schon die Regierenden versuchen unser Land zu spalten, sollten wenigstens wir als Interessensvertreter dagegenhalten", sagt Burger. Den Spalt-Vorwurf wirft Gstättner auch ihrem Kontrahenten vor: „Ein Vizepräsident, der in einer gesellschaftlich und wirtschaftlich extrem schwierigen Situation mit Unwahrheiten versucht, zusätzliche Spaltung zu betreiben, ist in einer seriösen Interessenvertretung der Wirtschaft fehl am Platz."