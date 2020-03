Die Klagenfurter Wietersdorfer Gruppe bietet internationale Praktikums-Stipendien.

KLAGENFURT. Die Wietersdorfer Gruppe mit Sitz in Klagenfurt bietet ab sofort die Möglichkeit, an ihren Unternehmensstandorten in Deutschland, Norwegen, Slowenien, Polen und den USA international Berufserfahrung zu sammeln.

„Go International“ ist der Titel des Projekts, bei dem je ein Praktikums-Stipendium pro Land auf motivierte Studenten wartet. „Unsere Unternehmensgruppe ist derzeit in mehr als 50 Ländern tätig. Ein Erfolg, den unsere engagierten Mitarbeiter erst ermöglichen“, betont Wietersdorfer-CEO Michael Junghans. „Umso mehr freut es uns, mit ‚Go International‘ die besten ‚Köpfe‘ für unser Unternehmen anzusprechen und den Studenten zu ermöglichen, wertvolle internationale Berufserfahrung zu sammeln.“

Vielfältige Berufsfelder

Neben diversen Projekten und Tätigkeiten sollen die Stipendiaten auch in Bereichen wie Produktionsoptimierung, Prozesscontrolling bis hin zu Fehler-Analyse und Qualitätskontrolle eingesetzt werden.

Aktuell sind mehr als 2.700 Mitarbeiter für die Wietersdorfer Gruppe tätig. Die Beschäftigungsfelder reichen von klassischen betriebswirtschaftlichen Berufen wie Controlling, IT, Personal, Vertrieb oder Projektmanagement bis hin zu Chemie, Elektrotechnik, Mechatronik oder Prozessmanagement.

Internationale Karriere

Der 36-jährige Dejan Zwitter ist eines dieser Beispiel für eine internationale Karriere. Es begann mit einem Praktikum als Student der angewandten Betriebswirtschaftslehre (BWL) bei Wietersdorfer im Jahr 2005. Davon ausgehend entwickelte er sich vom IT-Consultant zum Controller und in weiterer Folge zum Vorstandsmitglied für Finanzen der "Salonit d.d.", der slowenischen Zementtochter. Heute verantwortet Zwitter den Finanzbereich des Wietersdorfer Geschäftsfeldes Zement & Beton unter der Marke Wietersdorfer Alpacem in allen Ländern des Alpe-Adria Raums.

Bewerbungen sind bis 3. April unter www.wietersdorfer.com möglich.